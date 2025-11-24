В Харькове возникли пожары после взрывов
Вечером 23 ноября в Харькове прогремели взрывы, сообщила областная военная администрация (ОВА). В городе возникли пожары, заявил глава администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил журналистам, что «серьезное повреждение получила, прежде всего, энергетическая отрасль, и наша сеть теплоснабжения», передает «Cуспiльне». Он добавил, что ведутся восстановительные работы.
В телеграм-канале Терехов написал, что погибли четыре человека, пострадали 15.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
