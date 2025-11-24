 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Харькове возникли пожары после взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти заявили о повреждении энергообъектов в Харькове. По словам мэра города, погибли четверо, пострадали 15 человек. Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре

Вечером 23 ноября в Харькове прогремели взрывы, сообщила областная военная администрация (ОВА). В городе возникли пожары, заявил глава администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил журналистам, что «серьезное повреждение получила, прежде всего, энергетическая отрасль, и наша сеть теплоснабжения», передает «Cуспiльне». Он добавил, что ведутся восстановительные работы.

В телеграм-канале Терехов написал, что погибли четыре человека, пострадали 15.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Харьков Харьковская область пожар взрыв
