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Военная операция на Украине ,  
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Европарламент не признал выданные на новых территориях паспорта России

Европарламент проголосовал за непризнание российских загранпаспортов, выданных на присоединенных к России украинских территориях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Их обладателям не будут выдавать визы для въезда в ЕС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Депутаты Европарламента одобрили большинством голосов соглашение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории присоединенных к России четырех регионов, а также в Абхазии и Южной Осетии. «За» проголосовал 541 депутат, семь были против, 34 воздержались, сообщается на сайте Европарламента. Обладатели таких документов не смогут получить визу для въезда на территорию ЕС.

Исключение будет сделано для тех обладателей российских загранпаспортов, кто уезжает из-за военных действий на Украине. Они по-прежнему смогут въезжать на территорию Евросоюза по гуманитарным причинам. Еврокомиссия должна будет инициировать консультации со странами — членами объединения и передать им список проездных документов, в частности загранпаспортов, которые не должны приниматься на территории ЕС.

Решение Европарламента должно быть принято Советом ЕС и затем опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации. Предварительное соглашение о непризнании российских паспортов, выданных на присоединенных к России территориях, в Абхазии и Южной Осетии, было достигнуто Европарламентом и Советом ЕС 10 ноября. 12 октября постпреды ЕС согласовали решение не признавать российские загранпаспорта, выданные на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Власти Запорожской и Херсонской областей заявили о начале выдачи российских паспортов 11 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин включил в состав России Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области 30 сентября. 5 октября президент подписал законы о ратификации договоров о принятии четырех территорий в состав страны. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 6 августа 2008 года.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Европарламент загранпаспорт Евросоюз Военная операция на Украине
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