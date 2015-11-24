Вооруженные люди захватили заложников на севере Франции

Неизвестные захватили заложников во французском городе Рубэ, который находится неподалеку от границы с Бельгией. По данным СМИ, вооруженные люди открыли стрельбу после того, как стражи порядка остановили их автомобиль

Французские полицейские (Фото: AP)

Вооруженные злоумышленники захватили заложников в городе Рубэ на севере Франции. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

По данным собеседника издания, сейчас площадь, на которой произошел инцидент, оцеплена. «В заложники были взяты менеджер банка и его семья», — рассказал источник. Он также добавил, что несколько человек получили ранения.

Радиостанция RTL, которая ссылается на местные СМИ, указывает, что захват заложников произошел после того, как машину нападавших остановили стражи порядка. После этого они открыли стрельбу из автоматов Калашникова.

Как отмечает Reuters, по данным полиции, злоумышленники никак не связаны с боевиками, которые устроили теракты в Париже. По информации BFM, речь идет о двух грабителях, которые открыли огонь после проверки документов. Затем злоумышленники скрылись в жилом доме.