Украина: Власть – за переговоры, оппозиция – за мятеж

Виктор Янукович, объявленный сегодня ЦИК победителем президентских выборов на Украине, заявил о начале переговоров с оппозицией. "Мы с завтрашнего дня начинаем переговоры с командой Виктора Ющенко", - сказал он в своем предвыборном штабе. "Мы подготовили свои предложения и готовы будем выслушать и их предложения. Главное, чтобы выполнялся закон, Конституция", - добавил он.

"Мы с вами прошли очень сложный период избирательной кампании и сознательно сделали свой выбор", - отметил также В.Янукович. "Я вас не подведу: сделаю все, чтобы наша страна крепла и украинский народ постоянно чувствовал, что для каждого человека есть место, есть честная власть", - пообещал он.

В.Янукович также отметил, что необходимо сделать все, чтобы "в ближайшее время на Украине произошло примирение, чтобы та часть людей, которая проголосовала за В.Ющенко не считала себя обманутой".

Представители оппозиции не хотят идти на переговоры и предлагают действовать методами откровенного мятежа. Так, Юлия Тимошенко призвала сторонников оппозиции блокировать правительственные здания, железные дороги, аэропорты и автомагистрали. "Мы не дадим им спокойно уничтожать Украину! Пусть земля горит под их ногами в каждом уголке страны!" - заявила она.

По словам Ю.Тимошенко, план новой стратегии оппозиции будет разработан детально в течение одного-двух часов, чтобы обеспечить бескровный сценарий акций протеста, который будет реализовываться "почти каждый час".

Вечером сторонники оппозиции заняли "Украинский дом", бывший музей Ленина, который почти не охранялся. Демонстранты, прибывшие из Львовской области, зашли туда без столкновений, сейчас в "Украинском доме" находится около трех тысяч человек.

Фоторепортаж: Выборы на Украине