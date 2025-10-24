Суд отправил на новое рассмотрение дело об изъятии участков в Барвихе
Первый кассационный суд общей юрисдикции по иску Генпрокуратуры отменил решение Одинцовского городского суда, который в декабре 2024 года отказал в изъятии у частных владельцев участков, ранее принадлежавших санаторию «Барвиха», сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Дело направлено на новое рассмотрение в Мособлсуд. В августе Мособлсуд отказался удовлетворить жалобу Генпрокуратуры.
Речь идет об иске Генпрокуратуры к собственникам 13 участков, который был подан весной 2024 года. Прокурор настаивала, что управление делами президента и его подведомственные учреждения, игнорируя статус земельного участка и его режим ограниченного использования, незаконно передали их частной компании.
«Покрытый лесом земельный участок вывели из федеральной собственности и определили под индивидуальную жилую застройку. Свои действия они прикрыли исполнением инвестиционного проекта, а именно реконструкцией усадьбы Мейендорф», — сказала в суде прокурор и подчеркнул, что усадьбу так и не реконструировали.
Представители ответчиков указывали на пропуск исковой давности в этом деле, на то, что земли были выведены из состава санатория на основе действовавших тогда законов, а их стоимость была определена по принятым тогда формулам ценообразования.
Материал дополняется.
