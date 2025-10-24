 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Экс-главком НАТО назвал три возможных гарантии Украине

Экс-главком НАТО Ставридис назвал три возможных гарантии Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Ставридис предложил три ключевых направления гарантий безопасности Украины — морское, воздушное и наземное. Он считает, что план должен напоминать модель Косово: присутствие сил НАТО и бесполетная зона
Джеймс Ставридис
Джеймс Ставридис (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис предложил три направления гарантий безопасности для Украины, которые могли бы стать частью возможного мирного соглашения с Россией. Об этом он написал в своей колонке для Bloomberg.

По словам Ставридиса, безопасность Киева должна опираться на три ключевых компонента — морской, воздушный и наземный. На Черном море НАТО, по его мнению, должно гарантировать свободный экспорт украинской продукции и предотвратить блокаду портов путем размещения международных сил — эсминцев, тральщиков и самолетов патрульной авиации.

Экс-главком НАТО пишет, что до конфликта Украина была «житницей Европы» и экспорт пшеницы и прочих товаров через Одессу и другие порты в мирное время будет иметь решающее значение для ее экономики.

В воздушном пространстве Ставридис предложил установить бесполетную зону под контролем авиации НАТО и Украины, а также усилить потенциал Киева дальнобойными системами, включая крылатые ракеты «Томагавк».

Экс-главком НАТО призвал Трампа хранить секрет о «высших хищниках» океана
Политика
Джеймс Ставридис

Наземная гарантия, как отметил экс-главком, может включать размещение на украинской территории международного контингента численностью около 10 тыс. военнослужащих из стран НАТО, действующих под национальными флагами. Дополнительно он предложил дать Киеву постоянный доступ к наземным боевым системам от западных союзников, включая боеприпасы, артиллерию, танки, мины, а также усилить киберзащиту Украины при участии киберкомандования США.

По словам Ставридиса, ситуация вокруг Украины схожа с конфликтом на Балканах конца 1990-х, когда альянс предоставил гарантии безопасности региону Косово после войны с Сербией. Он напомнил, что тогда НАТО обеспечило защиту территории за счет военного присутствия, морской блокады и бесполетной зоны, что позволило предотвратить возобновление конфликта. Ставридис считает, что аналогичный механизм может быть применен и к Украине.

Российские власти выступают против размещения иностранных военных подразделений на Украине. Что касается «Томагавков», если ими нанесут удары по России, ответ на это последует «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», предупредил президент Владимир Путин.

Москва заявляет, что гарантии безопасности должны быть симметричными и распространяться как на Украину, так и на саму Россию. Путин отметил, что российская сторона готова уважать такие договоренности, если они будут выработаны на равных условиях.

Глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что устойчивый мир возможен только после устранения угроз для российской безопасности, связанных с расширением НАТО и милитаризацией Украины.

