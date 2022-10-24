Минэкономики раскритиковало новые требования Минцифры по защите при ЧС

Минцифры подготовило новые требования по защите от чрезвычайных ситуаций для организаций, эксплуатирующих критически важные объекты. Минэкономразвития сочло, что они могут привести к необоснованному росту расходов

Фото: Росатом / Global Look Press

Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минцифры, касающийся новых требований для критически важных объектов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из заключения ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту приказа, среди перечисленных требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим критически важные объекты:

мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС;

инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения источников ЧС, смягчения их последствий, защиту работников и материальных средств;

подготовка критически важных объектов к работе в условиях ЧС;

создание систем оповещения о ЧС;

обучение работников, проведение учений;

обеспечение взаимодействия с МЧС;

создание финансовых резервов для ликвидации ЧС и др.

«Требования определяют порядок проведения оценки готовности организаций, эксплуатирующих критически важные объекты, к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, достаточность мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования организаций <...> и жизнедеятельности их работников, а также комплекс мер <...> по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, по снижению размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования организаций», — говорится в документе.

Критика Минэкономразвития связана в том числе с риском необоснованного роста расходов для организаций. Для выполнения требований им придется расширить штат в среднем от трех до шести.

«Учитывая, что средняя зарплата в Российской Федерации, согласно данным Росстата, составляет 56 545 руб., расходы одной организации для соблюдения требований проекта акта могут составлять около 2–4 млн руб. в год», — заметили в ведомстве.

Осенью прошлого года Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций всем, предоставив приоритетное право на пользование ею Минобороны, Минюсту, Службе внешней разведки, а также МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. В конце мая этого года правительство подписало соответствующе постановление.