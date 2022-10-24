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Минэкономики раскритиковало новые требования Минцифры по защите при ЧС

Минэкономразвития раскритиковало требования Минцифры для критически важных объектов при ЧС
Минцифры подготовило новые требования по защите от чрезвычайных ситуаций для организаций, эксплуатирующих критически важные объекты. Минэкономразвития сочло, что они могут привести к необоснованному росту расходов
Фото: Росатом / Global Look Press
Фото: Росатом / Global Look Press

Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минцифры, касающийся новых требований для критически важных объектов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из заключения ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Согласно проекту приказа, среди перечисленных требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим критически важные объекты:

  • мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС;
  • инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возникновения источников ЧС, смягчения их последствий, защиту работников и материальных средств;
  • подготовка критически важных объектов к работе в условиях ЧС;
  • создание систем оповещения о ЧС;
  • обучение работников, проведение учений;
  • обеспечение взаимодействия с МЧС;
  • создание финансовых резервов для ликвидации ЧС и др.

«Требования определяют порядок проведения оценки готовности организаций, эксплуатирующих критически важные объекты, к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, достаточность мер, выполняемых по обеспечению устойчивости функционирования организаций <...> и жизнедеятельности их работников, а также комплекс мер <...> по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, по снижению размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования организаций», — говорится в документе.

Критика Минэкономразвития связана в том числе с риском  необоснованного роста расходов для организаций. Для выполнения требований им придется расширить штат в среднем от трех до шести.

«Учитывая, что средняя зарплата в Российской Федерации, согласно данным Росстата, составляет 56 545 руб., расходы одной организации для соблюдения требований проекта акта могут составлять около 2–4 млн руб. в год», — заметили в ведомстве.

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Осенью прошлого года Минцифры предложило отключать связь во время чрезвычайных ситуаций всем, предоставив приоритетное право на пользование ею Минобороны, Минюсту, Службе внешней разведки, а также МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. В конце мая этого года правительство подписало соответствующе постановление.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минэкономразвития Минцифры ЧС
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