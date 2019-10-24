Курды обвинили Турцию в применении химоружия и белого фосфора

В качестве доказательства членам Конгресса показали фотографии пострадавших детей

Фото: Emrah Gurel / AP

Представительница курдского Демократического совета Сирии Ильхам Ахмед в ходе визита в Вашингтон и встречи с американскими конгрессменами и сенаторами обвинила Турцию в применении запрещенных видов оружия во время операции «Источник мира».

Как сообщает агентство Rudaw, Ахмед заявила о том, что турецкие военные используют в северной Сирии как химическое оружие, так и белый фосфор, запрещенный несколькими международными конвенциями. В качестве доказательства она показала фотографии ребенка с характерными ожогами.

Ахмед также рассказала о том, что воюющие на стороне Турции бойцы сирийской оппозиции жестоко расправляются с мирным населением на занятых курдских территориях. В том числе они расстреливают пленных.

О том, что турецкая армия применяет на севере Сирии белый фосфор, курдские представители сообщали еще 17 октября. Утверждалось, что пострадавшие в результате применения этого оружия были доставлены в больницы города Рас-эль-Айн (ныне занятого турецкой армией после отхода оттуда курдских формирований после заключенного перемирия).

Турецкие военные категорически опровергли использование белого фосфора или химического оружия. В Анкаре заявили, что не располагают подобными средствами.