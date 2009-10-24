А.Меркель сформировала новое правительство

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель готова уже сформировала состав нового правительства и готова обнародовать его, передает Associated Press. Данное заявление сделал Хорст Зеехофер, лидер партии Христианско-Демократический союз (ХДС), получившей большинство на выборах.

По его словам, 22 октября, лидеры партий пришли к окончательному согласию по поводу распределения министерских портфелей между партиями и персональному составу правительства.

Более подробно ситуация будет освещена самой Ангелой Меркель, выступление которой ожидается позднее сегодня.

Напомним, 27 сентября в Германии прошли парламентские выборы. По их результатам, Христианско-демократический союз получил 33,8% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 23%. Третьей идет Свободная демократическая партия, у нее 15%, 12% получила Левая партия, Союз /90 Зеленые - чуть более 10%.