«Суспільне» узнало о встрече Мелании Трамп с женой Зеленского

Мелания Трамп (Фото: Bing Guan / Reuters)

Супруга президента Украины Елена Зеленская добилась двусторонней встречи с первой леди США Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН, сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на источник в делегации Киева.

Он уточнил, что детали встречи впоследствии раскроет команда Зеленской.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН — она с 22 по 30 сентября. На полях Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам представителя Белого дома, переговоры продолжались около часа.

Старший советник первой леди США Марк Бекман ранее заявил, что встреча госпожи Трамп с Еленой Зеленской «не запланирована» — «ничего официального». Он пояснил, что украинская первая леди неоднократно обращалась с просьбой о личной встрече.