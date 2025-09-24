Politico узнало главную тему обсуждений в кулуарах ООН после речи Трампа

Трамп на выступлении в ООН пожаловался на неисправные эскалатор и оборудование. Сотрудники организации согласились, что здание «приходит в упадок» и нуждается в ремонте, но отметили, что Белый дом использовал свой телесуфлер

Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 23 сентября 2025 года (Фото: Mike Segar / Reuters)

Самой обсуждаемой темой в коридорах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке после речи президента США Дональда Трампа на Генассамблее стала его недовольство состоянием здания, сообщает Politico.

Трамп во время выступления перед мировыми лидерами заявил, что получил от ООН только две вещи: «плохой эскалатор и плохой телесуфлер». Эскалатор в здании внезапно остановился в тот момент, когда президент США ступил на него вместе с первой леди Меланией Трамп, а телесуфлер не сработал в начале его речи. После этого американский лидер в шутку пообещал, что у того, кто отвечал за устройство, будут «большие проблемы».

Несколько сотрудников ООН в разговоре с Politico признались, что здание «в целом приходит в упадок». Штаб-квартиру ремонтировали десять лет назад, но она вновь нуждается в реконструкции, отметили собеседники. Они также пожаловались на эскалаторы, которые останавливаются на полпути, порванную обивку кресел зале заседаний и неисправные пункты досмотра.

Трамп и прежде критиковал штаб-квартиру международной организации. Например, в начале 2000-х, когда он еще не занимался политикой, а был известен как «магнат в сфере недвижимости», он предлагал реконструировать здание, а в 2012-м заявил, что мраморные плиты за спиной выступающего в Генассамблее «выглядят дешево» и их нужно заменить на более крупные.

После выступления 23 сентября Трамп написал в Truth Social, что инциденты с эскалатором и телесуфлером, «вероятно, сделали речь более интересной, чем она была бы без них». «Для меня всегда большая честь выступать в Организации Объединенных Наций, даже если их оборудование несколько неисправно», — заявил он.

В Белом доме отнеслись к этому более серьезно. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт допустила, что эскалатор остановили намеренно, чтобы «унизить» Трампа и первую леди, Секретная служба начала расследование. В ООН заявили, что причиной стал сработавший механизм безопасности, который случайно активировал видеооператор — он поднимался по эскалатору спиной вперед, чтобы заснять прибытие супругов.

Что касается телесуфлера, в ООН заявили, что команда Трампа использовала собственное устройство, это подтвердило и Politico со ссылкой на европейского дипломата. После выступления американского президента председатель Генеральной Ассамблеи ООН, экс-глава МИД Германии Анналена Бербок заявила: «Телесуфлеры ООН работают отлично».