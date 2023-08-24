Минобороны вывело с фронта военного после гибели его братьев в зоне спецоперации

Россиянина вернули с фронта после гибели братьев в зоне военной операции

Трое сыновей Ольги Дзюбенко из Липецкой области уехали служить в зону военной операции, двое из них погибли. Третьего Минобороны решило перевести на службу в Нижегородскую область

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны решило отозвать из зоны боевых действий и перевести на службу в Нижегородскую область военнослужащего из многодетной семьи, двое братьев которого погибли в ходе военной операции на Украине. Это следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной, который она разместила в своем телеграм-канале. Первым об этом сообщил RTVI.

Речь идет о многодетной семье из Липецкой области, писал портал News.ru. Троих из пяти сыновей Ольги Дзюбенко отправили служить в зону военной операции, двое из них — Михаил и Евгений — погибли. Женщина обратилась к президенту Владимиру Путину и Минобороны с просьбой перевести младшего сына — Дмитрия — служить ближе к дому.

«Никто мне сыновей не вернет, оставьте хотя бы этого в живых», — цитировало издание слова Ольги Дзюбенко.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский в ответ на запрос депутата Останиной сообщил, что законных оснований для увольнения рядового Дмитрия Дзюбенко с военной службы нет.

«Вместе с тем командующим Западного военного округа уже принято решение о выводе Дзюбенко Д.В. из зоны проведения СВО [специальной военной операции] и не привлечении его в дальнейшем к участию в боевых действиях», — сообщили в министерстве.

Бурдинский добавил, что это решение доведено до командиров и начальников. Дальнейшую военную службу Дзюбенко будет проходить в войсковой части в Нижегородской области, добавил он.