Фидель Кастро вновь вышел в эфир

Кубинское государственное телевидение показало кадры общения бывшего лидера страны Фиделя Кастро со студентами. На них Ф.Кастро выглядит весьма здоровым и отдохнувшим, передает Associated Press.

Дата и место встречи в репортаже сообщены не были, однако известно, что бывший кубинский лидер общался с учащимися из Венесуэлы. Они задавали Ф.Кастро вопросы, а под конец встречи вручили ему футболку и спели песню "Мы любим тебя, Фидель!".

Известно, что 21 августа команданте встретился с находящимся на Кубе президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, причем встреча длилась несколько часов.

Напомним, Ф.Кастро сложил с себя обязанности главы кубинского государства и передал власть своему брату Раулю 3 года назад. С тех пор команданте, которому в августе исполнилось 83 года, редко появляется на телевидении.

Вместе с тем Ф.Кастро не перестает публиковать статьи в местных газетах. Некоторое время назад появились слухи, будто бы у лидера кубинской революции нарушилась мозговая деятельность, однако эту информацию опроверг президент Венесуэлы Уго Чавес, приехавший к команданте на день рождения. "Империалисты лгут, что Фидель сошел с ума, его ум работает великолепно", - заявил У.Чавес.