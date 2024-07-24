Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет из Совфеда

Григорию Рапоте исполнилось 80 лет. Он начал карьеру во внешней разведке КГБ, дослужился до замглавы СВР. В числе кандидатов на его место командир казачьей бригады имени Архистратига Михаила

Григорий Рапота (Фото: РИА Новости)

Действующий сенатор от Курской области Григорий Рапота не числится в списке кандидатов на эту должность, поданном врио губернатора Алексеем Смирновым в региональный избирком, следует из сообщения пресс-службы.

Смирнов выдвинул на этот пост бывшего сенатора от Тамбовской области, а ныне слушателя факультета переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба Алексея Кондратьева (после начала военной операции он возглавил казачью бригаду «Дон» имени Архистратига Михаила), врио заместителя губернатора региона Виктора Карамышева и депутата Госдумы Екатерину Харченко.

Рапоте 80 лет. С 22 лет он служил во внешней разведке КГБ, став со временем замначальника Первого главного управления, и остался на этой должности в структуре Службы внешней разведки России (СВР). В 1994–1998 годах Рапота был замглавы СВР, затем несколько месяцев был замсекретаря Совета безопасности. В разные годы затем он был замминистра торговли, полпредом президента в Приволжском и Южном федеральных округах, генсеком ЕврАзЭС, а в 2011–2021 годах был госсекретарем Союзного государства. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

24 июля своих кандидатов в Совфед назвал и новый глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. В его тройку кандидатов в сенаторы вошел действующий представитель региона Андрей Базилевский, врач Наталья Болоняева, экс-глава краевого управления ФСБ генерал Андрей Сережников, ранее также возглавлявший УФСБ по Чеченской Республике. Источник РБК, знакомый с вопросом, говорит, что сенатором от исполнительной власти региона, скорее всего, либо останется Базилевский, либо будет назначен Сережников.