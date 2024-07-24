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Отставки губернаторов ,  
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Бывший госсекретарь Союзного государства уйдет из Совфеда

Бывший госсекретарь Союзного государства Рапота уйдет из Совфеда
Сюжет
Отставки губернаторов
Григорию Рапоте исполнилось 80 лет. Он начал карьеру во внешней разведке КГБ, дослужился до замглавы СВР. В числе кандидатов на его место командир казачьей бригады имени Архистратига Михаила
Григорий Рапота
Григорий Рапота (Фото: РИА Новости)

Действующий сенатор от Курской области Григорий Рапота не числится в списке кандидатов на эту должность, поданном врио губернатора Алексеем Смирновым в региональный избирком, следует из сообщения пресс-службы.

Смирнов выдвинул на этот пост бывшего сенатора от Тамбовской области, а ныне слушателя факультета переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба Алексея Кондратьева (после начала военной операции он возглавил казачью бригаду «Дон» имени Архистратига Михаила), врио заместителя губернатора региона Виктора Карамышева и депутата Госдумы Екатерину Харченко.

Рапоте 80 лет. С 22 лет он служил во внешней разведке КГБ, став со временем замначальника Первого главного управления, и остался на этой должности в структуре Службы внешней разведки России (СВР). В 1994–1998 годах Рапота был замглавы СВР, затем несколько месяцев был замсекретаря Совета безопасности. В разные годы затем он был замминистра торговли, полпредом президента в Приволжском и Южном федеральных округах, генсеком ЕврАзЭС, а в 2011–2021 годах был госсекретарем Союзного государства. Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

24 июля своих кандидатов в Совфед назвал и новый глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. В его тройку кандидатов в сенаторы вошел действующий представитель региона Андрей Базилевский, врач Наталья Болоняева, экс-глава краевого управления ФСБ генерал Андрей Сережников, ранее также возглавлявший УФСБ по Чеченской Республике. Источник РБК, знакомый с вопросом, говорит, что сенатором от исполнительной власти региона, скорее всего, либо останется Базилевский, либо будет назначен Сережников.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Совфед Григорий Рапота Алексей Смирнов Курская область Дмитрий Демешин Хабаровский край
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