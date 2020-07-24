Кремль ответил на слова Трампа о трудных временах в России из-за COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 23 июл, 13:19
Из-за коронавируса в Китае отменили все теннисные турниры до конца года Спорт, 13:31 ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума Финансы, 13:30 Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения Общество, 13:26 Власти Кореи обсудят введение карантинных мер для приехавших из России Политика, 13:20 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 13:14 Аналитики назвали наиболее пострадавшие от пандемии региональные бюджеты Экономика, 13:13 Совет Федерации одобрил закон «О цифровых финансовых активах» Крипто, 13:04 Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров Общество, 13:02 Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2» Политика, 13:00 #пронауку: через 30 лет пластика в океане станет больше, чем рыбы Стиль, 12:56 Кремль ответил на слова Трампа о трудных временах в России из-за COVID-19 Политика, 12:52 Договор дарения: как правильно оформить передачу квартиры Недвижимость, 12:51 Не допущенный на выборы соперник Лукашенко сбежал от ареста в Москву Политика, 12:49 Как полный привод появился на легковых автомобилях РБК и Audi, 12:44
Политика ,  
0 

Кремль ответил на слова Трампа о трудных временах в России из-за COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что в Москве неплохая ситуация с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Москве действительно все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации», — сказал Песков.

И Путин, и Трамп согласились, что коронавирус стал огромным вызовом для всех стран, включая Россию, добавил Песков.

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса. «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве», — говорил американский лидер.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора
Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры
Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии
Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter