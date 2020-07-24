Кремль ответил на слова Трампа о трудных временах в России из-за COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что в Москве неплохая ситуация с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Москве действительно все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации», — сказал Песков.

И Путин, и Трамп согласились, что коронавирус стал огромным вызовом для всех стран, включая Россию, добавил Песков.

Ранее Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса. «Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они переживают трудные времена с этим. Особенно в Москве», — говорил американский лидер.