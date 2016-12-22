Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России»

Членство бизнесмена в партии уже приостанавливали в прошлом году после инцидента в отеле Four Seasons. «Проступок — это не есть преступление», — прокомментировал это решение сам экс-сенатор

Умар Джабраилов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

«Единая Россия» (ЕР) исключила из партии экс-сенатора от Чечни, бизнесмена и бывшего кандидата в президенты России Умара Джабраилова. Об этом РБК сообщил сам предприниматель.

Он напомнил, что десять лет был членом КПСС по своим убеждениям, а затем вступил в «Единую Россию» «по стечению обстоятельств» и просьбе товарищей. «Проступок, как говорил, Цицерон, это не есть преступление. Ничего, что как-то дискредитировало бы политику «Единой России», я не совершил», — заявил Джабраилов, заметив, что случай в Four Seasons не может быть причиной того, «чтобы человека огульно оклеветали и лишили возможности быть активным членом «Единой России».

Решение о своем исключении из партии Джабраилов также назвал неправильным и жестоким, так как, по его мнению, он не нарушал устава ЕР и считает себя хорошим гражданином, который и внес вклад в становление чеченского отделения «Единой России».

«Лучше бы меня бросили на фронт, чем вот так, за глаза лишать возможности быть членом партии», — добавил бизнесмен. В другую партию он, по его словам, вступать не станет. «Когда мне вручали партийный билет, я искренне радовался. А когда мне говорят: «Братуха, негодяй, вы недостойны быть среди нас» — я это принимаю как данное, с чем не согласен», — сказал Джабраилов.

Партии экс-сенатор пожелал новых свершений, успехов и «чтобы у них были только правильные члены партии и чтобы таких нерадивых, как он, не было». Сложившуюся ситуацию, как уверен предприниматель, «рассудит время». Ее он сравнил с историей Александра Керенского, «который шел на работу, не зная, что станет руководителем Временного правительства».

«И я рад тому, что живу в этой стране. Я никогда не хотел отсюда уезжать, у меня нет второго паспорта, и я бы желал своей партии рассмотреть своих членов, у которых по два-три паспорта», и в отношении них выносить какие-то решения», — заключил собеседник РБК.

Решение исключить Джабраилова из партии «преждевременным, ошибочным и нелегитимным» назвала ​и его адвокат Зима Бочалова в беседе с агентством «Москва». «Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — подчеркнула адвокат, заметив, что, несмотря на то что устав ЕР предусматривает исключение из своих рядов членов партии, которые имеют судимость или в отношении которых есть уголовное преследование, окончательное решение по этому поводу принимается коллегиально на совете партии, «а не единолично».

«Это норма не является императивной, то есть при желании ЕР могла не только не исключать его [Джабраилова], но и удержать», — уверена Бочалова. В эту пользу, по ее мнению, также свидетельствует то, что Тверской районный суд при вынесении приговора бизнесмену после инцидента в отеле Four Seasons учел все заслуги экс-сенатора и в итоге ограничился только штрафом.

«Сам Джабраилов, как присуще настоящему представителю вайнахского этноса, продемонстрировал высокую правовую толерантность как во время привлечения к уголовной ответственности, так и после завершения разбирательства дела в суде, не реализовав при этом ни один административный и иной ресурс, что говорит лишь о его мужестве, порядочности и сдержанности», — добавила Бочалова.

Ранее, в августе прошлого года, после инцидента в гостинице Four Seasons ЕР приостанавливала членство Джабраилова.

Экс-сенатора задержали в отеле Four Seasons в центре Москвы 29 августа 2017 года. Бизнесмен, как указывал источник РБК в силовых структурах, стрелял в потолок и предупреждал полицейских, что «без боя» он не сдастся. Как позже выяснили в МВД, выстрелы Джабраилов производил из принадлежащего ему наградного пистолета Ярыгина, который бизнесмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.​ Затем стало известно о том, что в номере предпринимателя обнаружили белый порошок, бутылки от алкоголя и неизвестные таблетки, сообщали источники РБК в МВД и отеле. Сам Джабраилов в беседе с РБК утверждал, что никакого белого порошка в его номере не было.

В октябре прошлого года Тверской суд признал предпринимателя виновным в употреблении наркотических веществ (по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России). Джабраилова тогда оштрафовали на 4 тыс. руб. Также его обвиняли по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По этой статье бизнесмену могло грозить лишение свободы на срок до пяти лет, однако за стрельбу в гостинице по решению суда бывший сенатор только заплатил 500 тыс. руб.

В 2004–2009 годах Джабраилов занимал должность сенатора от Чечни, а также заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Позже, до 2013 года, он был советником по международным делам помощника президента России Сергея Приходько, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 2000 году Джабраилов принимал участие в выборах президента России. Согласно итогам голосования, он тогда занял последнее, 11-е место, заручившись поддержкой 0,08% россиян.