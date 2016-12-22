ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,63 62,06 EUR Нал. 74,39 72,75 USD Бирж. 63,34 +0,27 EUR Бирж. 73,96 +0,20 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8174,30 +436,80 IMOEX 2278,30 +0,75% RTSI 1143,81 +1,23% Brent 73,94 +0,33% DJIA 25274,67 +0,92% Nasdaq 7857,47 +0,20%
Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России»
Лента новостей
«Роснефть» начнет добычу в Иракском Курдистане до конца 2018 года 19:39, Бизнес Шойгу заявил об укреплении Россией своей западной границы 70 соединениями 19:36, Политика В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа 19:36, Политика Три кейса и технология быстрой экономии на обслуживании автопарка 19:30, РБК и «Шелл» Путин выразил соболезнования родным своего советника Вениамина Яковлева 19:29, Общество Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на выборах в США 19:28, Политика Милитаризация по Трампу: что обещает миру новый бюджет Пентагона 19:27, Политика В Минобороны раскритиковали слова генерала США о беженцах в Сирии 19:23, Политика В Коми депутат горсовета получил четыре года за поддельные справки 19:12, Общество Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit 19:03, Политика В Минобороны Украины раскрыли кражу топлива на $240 тыс. 18:59, Политика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 18:53, РБК и Sony Bravia «Порнофильмов» и «Йорша» не будет на «Нашествии» из-за участия Минобороны 18:38, Общество Покупать или продавать: Litecoin подорожал до $87 18:38, Крипто Следователи возбудили дело после смерти журналиста в Нижнем Новгороде 18:38, Общество Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России» 18:34, Политика Шойгу рассказал об усилении активности НАТО в Восточной Европе 18:26, Политика Прокуратура начала проверку из-за проблем с багажом в Шереметьево 18:17, Общество В США одобрили ввоз одного из сплавов UC Rusal без пошлин 18:13, Бизнес Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 18:10, Партнерский материал ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года 18:10, Спорт ЧМ-2018 испортил квартальные продажи гипермаркетов «О'кей» 18:04, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек 17:59, Общество Суд в Москве отправил подругу депутата Жигарева под домашний арест 17:53, Общество MyEtherWallet усилила безопасность: сервис выпустил мобильное приложение 17:53, Крипто Как российские бизнесмены покупали иностранные спортивные клубы 17:50, Фотогалерея  Друзья поневоле: как сирийская война сблизила Россию и Израиль 17:47, Мнение Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 17:44, РБК и «Шелл»
Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России»
Политика, 18:34
0
Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России»
Членство бизнесмена в партии уже приостанавливали в прошлом году после инцидента в отеле Four Seasons. «Проступок — это не есть преступление», — прокомментировал это решение сам экс-сенатор
Умар Джабраилов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

«Единая Россия» (ЕР) исключила из партии экс-сенатора от Чечни, бизнесмена и бывшего кандидата в президенты России Умара Джабраилова. Об этом РБК сообщил сам предприниматель.

Он напомнил, что десять лет был членом КПСС по своим убеждениям, а затем вступил в «Единую Россию» «по стечению обстоятельств» и просьбе товарищей. «Проступок, как говорил, Цицерон, это не есть преступление. Ничего, что как-то дискредитировало бы политику «Единой России», я не совершил», — заявил Джабраилов, заметив, что случай в Four Seasons не может быть причиной того, «чтобы человека огульно оклеветали и лишили возможности быть активным членом «Единой России». 

Решение о своем исключении из партии Джабраилов также назвал неправильным и жестоким, так как, по его мнению, он не нарушал устава ЕР и считает себя хорошим гражданином, который и внес вклад в становление чеченского отделения «Единой России».

«Лучше бы меня бросили на фронт, чем вот так, за глаза лишать возможности быть членом партии», — добавил бизнесмен. В другую партию он, по его словам, вступать не станет. «Когда мне вручали партийный билет, я искренне радовался. А когда мне говорят: «Братуха, негодяй, вы недостойны быть среди нас» — я это принимаю как данное, с чем не согласен», — сказал Джабраилов.

Партии экс-сенатор пожелал новых свершений, успехов и «чтобы у них были только правильные члены партии и чтобы таких нерадивых, как он, не было». Сложившуюся ситуацию, как уверен предприниматель, «рассудит время». Ее он сравнил с историей Александра Керенского, «который шел на работу, не зная, что станет руководителем Временного правительства».

«И я рад тому, что живу в этой стране. Я никогда не хотел отсюда уезжать, у меня нет второго паспорта, и я бы желал своей партии рассмотреть своих членов, у которых по два-три паспорта», и в отношении них выносить какие-то решения», — заключил собеседник РБК.

Решение исключить Джабраилова из партии «преждевременным, ошибочным и нелегитимным» назвала ​и его адвокат Зима Бочалова в беседе с агентством «Москва». «Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — подчеркнула адвокат, заметив, что, несмотря на то что устав ЕР предусматривает исключение из своих рядов членов партии, которые имеют судимость или в отношении которых есть уголовное преследование, окончательное решение по этому поводу принимается коллегиально на совете партии, «а не единолично».

«Это норма не является императивной, то есть при желании ЕР могла не только не исключать его [Джабраилова], но и удержать», — уверена Бочалова. В эту пользу, по ее мнению, также свидетельствует то, что Тверской районный суд при вынесении приговора бизнесмену после инцидента в отеле Four Seasons учел все заслуги экс-сенатора и в итоге ограничился только штрафом.

«Сам Джабраилов, как присуще настоящему представителю вайнахского этноса, продемонстрировал высокую правовую толерантность как во время привлечения к уголовной ответственности, так и после завершения разбирательства дела в суде, не реализовав при этом ни один административный и иной ресурс, что говорит лишь о его мужестве, порядочности и сдержанности», — добавила Бочалова.

Джабраилов отозвал просьбу вернуть ему разрешение на ношение оружия
Общество

Ранее, в августе прошлого года, после инцидента в гостинице Four Seasons ЕР приостанавливала членство Джабраилова.

Экс-сенатора задержали в отеле Four Seasons в центре Москвы 29 августа 2017 года. Бизнесмен, как указывал источник РБК в силовых структурах, стрелял в потолок и предупреждал полицейских, что «без боя» он не сдастся. Как позже выяснили в МВД, выстрелы Джабраилов производил из принадлежащего ему наградного пистолета Ярыгина, который бизнесмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.​ Затем стало известно о том, что в номере предпринимателя обнаружили белый порошок, бутылки от алкоголя и неизвестные таблетки, сообщали источники РБК в МВД и отеле. Сам Джабраилов в беседе с РБК утверждал, что никакого белого порошка в его номере не было.

В октябре прошлого года Тверской суд признал предпринимателя виновным в употреблении наркотических веществ (по ч. 1 ст. 6.9 КоАП России). Джабраилова тогда оштрафовали на 4 тыс. руб. Также его обвиняли по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По этой статье бизнесмену могло грозить лишение свободы на срок до пяти лет, однако за стрельбу в гостинице по решению суда бывший сенатор только заплатил 500 тыс. руб. 

В 2004–2009 годах Джабраилов занимал должность сенатора от Чечни, а также заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Позже, до 2013 года, он был советником по международным делам помощника президента России Сергея Приходько, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

В 2000 году Джабраилов принимал участие в выборах президента России. Согласно итогам голосования, он тогда занял последнее, 11-е место, заручившись поддержкой 0,08% россиян.

Авторы: Евгения Маляренко, Владимир Дергачев.
Теги: Умар Джабраилов , «Единая Россия» , Four Seasons
Главное
Трамп предупредил о попытке России помочь демократам на выборах в США Политика
Материалы по теме
Джабраилов отозвал просьбу вернуть ему разрешение на ношение оружия Общество
Джабраилов не стал инвестировать в севастопольский судоремонтный завод Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter