Великобритания решила подготовиться к нападению на своей земле

Россия и Иран упоминаются как потенциальные угрозы в новой стратегии нацбезопасности Британии. Лондон считает необходимой подготовку к угрозе военных действий на своей территории

Фото: Leon Neal / Getty Images

Великобритания должна подготовиться к угрозе военных действий на своей территории, говорится в стратегии национальной безопасности, опубликованной правительством страны.

В документе Россия и Иран упоминаются как потенциальные угрозы. Отмечается рост «враждебной активности» Ирана на британской территории.

«Некоторые противники закладывают основы для будущего конфликта, готовясь к быстрым действиям, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических цепочках и/или цепочках поставок, чтобы удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к тому, что Великобритания может оказаться под прямой угрозой, возможно, по сценарию военного времени», — сказано в документе.

Также британские власти отмечают рост вероятности «непредвиденных обстоятельств, в которых нас могут попросить или мы сами решим противостоять угрозам с помощью военной силы». В этом контексте упоминаются атаки йеменских хуситов на торговые суда в Красном море.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в предисловии к стратегии национальной безопасности подчеркивает, что «мир изменился». «Это эпоха радикальной неопределенности, и мы должны ориентироваться в ней с ловкостью, скоростью и ясным пониманием национальных интересов. Именно этого требует обеспечение безопасности британского народа», — пишет он.

В начале июня британское правительство подготовило стратегический обзор вопросов обороны, который содержал предупреждение о «непосредственной и насущной» опасности, исходящей от России. Глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что документ — это сигнал для Москвы о готовности Лондона «сражаться, если потребуется».

Стармер говорил, что в рамках обновленной оборонной стратегии британская армия должна перейти к «готовности ведения боевых действий». Согласно новой стратегии, Британии следует укреплять многие аспекты в области обороны, в частности, защиту границ. В том числе это предусматривает борьбу с нелегальной миграцией.

Также Британия решила нарастить оборонное производство и увеличить оборонный потенциал. В рамках плана оборонного преобразования намечены инвестиции в производство в размере £15 млрд.

Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозы для Европы. Российский президент Владимир Путин называл подобные утверждения чушью и «пугалками для бюргеров».