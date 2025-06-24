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Политика ,  
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Bloomberg описал упущенную возможность Европы из-за военных расходов

Без реформ эффект от роста оборонных расходов для экономик стран Европы будет временным и исчезнет в течение трех лет, пишет Bloomberg. При сохранении текущего подхода крупнейшие экономики еврозоны вырастут максимум на 0,2 п.п.
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Планируемые в Европе триллионные военные расходы могут оказаться упущенной возможностью, если страны региона не пересмотрят подходы к их распределению и не смогут нарастить производство, предупреждают опрошенные Bloomberg аналитики.

Агентство отмечает, что на фоне подготовки к саммиту НАТО, на котором обсуждаются планы членов альянса по увеличению расходов на оборону, в Евросоюзе растут опасения, что средства налогоплательщиков не дадут заметного роста экономике. Любые экономические выгоды, помимо усиления военного потенциала, скорее всего, будут упущены, если страны Европы не изменят подход к инвестированию в вооруженные силы, пишет Bloomberg.

По оценкам Bloomberg, без структурных реформ и увеличения доли инвестиций в исследования и технологии эффект от роста оборонных расходов для экономики будет временным и исчезнет в течение трех лет. «То, как тратятся деньги, имеет большее значение, чем то, сколько их тратится. Инвестиции в исследования и разработки приводят к гораздо большему экономическому росту, чем простая закупка оборудования за рубежом», — прокомментировал экономист Bloomberg Economics Бхаргави Сактхивел.

Прогнозы агентства основаны на предположении, что Европа будет придерживаться прошлой тактики при распределении расходов, направляя большую часть на персонал, техническое обслуживание и оборудование и только 4% — на исследования и разработки, которые способствует повышению производительности. В таком случае каждая из четырех крупнейших экономик еврозоны вырастет максимум на 0,2 п.п. в 2025 году.

Генсек НАТО раскрыл «хитрый план» по расходам на оборону
Политика
Марк Рютте

Европейская промышленность по-прежнему сильно зависит от импорта — почти 80% закупок оборудования обеспечивают внешние источники, что ограничивает любые выгоды для внутреннего бизнеса, отмечает Bloomberg. Вместе с тем в регионе есть собственная оружейная промышленность, которую можно развивать, например такие компании, как немецкая Rheinmetall, итальянская Leonardo и базирующаяся во Франции Thales. Именно на национальные оборонные компании многие инвесторы делают серьезную ставку независимо от последствий для экономики, пишет агентство.

«Чтобы максимизировать положительные последствия увеличения наших расходов на оборону, мы должны инвестировать в технологии. Конечно, расходы на оборону — не идеальный способ поддержать рост, но у нас есть примеры из прошлого, когда расходы на оборону были положительными», — говорят в Европейском центральном банке.

Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% от ВВП. Пока ни одна страна НАТО не достигла отметки 5% от ВВП, включая США. Лидером по этому показателю является Польша, которая по итогам 2024 года потратила на оборону 4,1% ВВП.

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Персоны
Милена Костерева
Европа НАТО ВВП оборонная промышленность военные расходы
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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