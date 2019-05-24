Литва отказала во въезде грузовикам с ракетной установкой из Белоруссии

Перевозка такой техники по территории Литвы ограничена. Во въезде в страну грузовикам было отказано. По словам представителя таможни, ракетные установки пытались вернуть в Китай, в Минске они выставлялись на военной выставке

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Сотрудники литовской таможни остановили в пункте пропуска в деревне Мядининкай на границе в Белоруссией два грузовика Scania, которые везли из республики в Литву пусковые установки для ракет модели M20 Missile Weapon System Model. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте литовского таможенного управления.

Продолжить путь фуры, по информации пресс-службы, не смогли. После того, как груз в них осмотрели специалисты инспекции стратегических товаров Центра управления движением вооруженных сил Литвы, было принято решение вернуть машины и оборудование в Белоруссию. Подобный шаг, указали представители таможни, специалисты предприняли, «учитывая запреты и ограничения на перевозку военной техники»: выяснилось, что компоненты ракеты M20 и комплект техники к ней входят в список оборудования, которое имеет ограничения на перевозку.

Инцидент, указали в ведомстве, произошел еще днем 20 мая. Известно о нем стало только накануне. К записи об этом представители таможни прикрепили изображения компонентов техники, которые были обнаружены в грузовиках. Остальных деталей о произошедшем там не рассказали.

Спикер криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас в свою очередь пояснил порталу BNS, что систему запуска ракет, которую остановили на границе, хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт, передает Delfi. В Белоруссию эта техника, по его словам, попала из Китая по железной дороге через Россию. Пусковые установки выставлялись на военной выставке в Минске, уточнил собеседник портала.