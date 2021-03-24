Политика , 24 мар, 09:13
0
В ОАЭ умер министр финансов и брат правителя Дубая
Хамдан ибн Рашид Аль Мактум
В Объединенных арабских эмиратах скончался министр финансов Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум — старший брат нынешнего правителя эмирата Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Об этом эмир сообщил в Twitter.
«Мы все принадлежим Богу и мы все вернемся к нему. Пусть Бог будет милосерден к тебе, мой брат, моя опора, мой товарищ», — говорится в сообщении.
Хамдану Аль Мактуму было 75 лет. Он возглавлял министерство финансов дубая с 1971 года, с того момента, как был сформирован первый кабинет министр ОАЭ.
Материал дополняется