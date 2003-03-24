В.Путин: Чечня выбрала мир с Россией

Народ Чечни сделал выбор в пользу мира и позитивного развития отношений с Россией. Так прокомментировал предварительные итоги состоявшегося вчера референдума по конституции Чечни президент России Владимир Путин.

Выступая на традиционном по понедельникам совещании с членами правительства в Кремле, глава государства назвал главным итогом проведенного в Чечне референдума ликвидацию "последней серьезной проблемы, связанной с территориальной целостностью Российской Федерации", сообщает радио "Маяк". По словам В.Путина, принятие Конституции Чечни означает, что "все, кто до сих пор не сложил оружия, борются со своим народом".

Напомним, что по предварительным данным, в голосовании на референдуме по Конституции Чечни приняли участие более 80% избирателей. Глава администрации Чечни Ахмад Кадыров уже объявил 23 марта Днем Конституции Чечни.