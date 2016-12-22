В ЦИК объяснили появление на сайте тульского избиркома «данных о явке»

В Центризбиркоме рассказали, что появившиеся на сайте избиркома Тульской области «данные о явке» на выборах президента были условными, полученными в ходе тренировки. Их публикацию на сайте избиркома в ЦИК объяснили ошибкой

Центральная избирательная комиссия (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Появление на сайте избиркома Тульской области данных якобы о явке на предстоящих выборах президента России стало следствием ошибки. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Он пояснил, что это были «придуманные цифры», полученные «в ходе тренировки» по подготовке к президентским выборам. Булаев подчеркнул, что избирательная система страны насчитывает почти 1 млн сотрудников, и в настоящее время проходят масштабные тренировки по подготовке к дню голосования, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между этим огромным количеством специалистов и системой ГАС «Выборы».

«В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — приводит агентство слова Булаева.

Зампред ЦИК уточнил, что на одном из этапов тренировки, в ходе которого отрабатывалось получение и передача данных по явке, системный администратор в одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области «ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы». «И результаты были размещены на сайте избиркома», — сказал Булаев.

В субботу некоторые СМИ обратили внимание, что на официальном сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе о выборах президента России появилась информация о явке избирателей. В частности, были обнародованы данные, что явка по всей области составила 40,05%, а на некоторых участках проголосовало около 77% избирателей. Впоследствии данные были удалены с сайта.

Позднее председатель комиссии Сергей Костенко объяснил журналистам, что условные данные о явке появились на сайте по ошибке в рамках тестирования системы ГАС «Выборы».