Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,54 EUR Нал. 70,67 69,61 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9162,40 -483,60 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25209,58 -0,50% Nasdaq 7605,57 +0,59% FTSE 7214,76 -0,13%
В ЦИК объяснили появление на сайте тульского избиркома «данных о явке»
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
В ЦИК объяснили появление на сайте тульского избиркома «данных о явке»
Выборы президента России, 24 фев, 17:40
0
В ЦИК объяснили появление на сайте тульского избиркома «данных о явке»
В Центризбиркоме рассказали, что появившиеся на сайте избиркома Тульской области «данные о явке» на выборах президента были условными, полученными в ходе тренировки. Их публикацию на сайте избиркома в ЦИК объяснили ошибкой
Центральная избирательная комиссия (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Появление на сайте избиркома Тульской области данных якобы о явке на предстоящих выборах президента России стало следствием ошибки. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Он пояснил, что это были «придуманные цифры», полученные «в ходе тренировки» по подготовке к президентским выборам. Булаев подчеркнул, что избирательная система страны насчитывает почти 1 млн сотрудников, и в настоящее время проходят масштабные тренировки по подготовке к дню голосования, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между этим огромным количеством специалистов и системой ГАС «Выборы».

«В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого», — приводит агентство слова Булаева.

Зампред ЦИК уточнил, что на одном из этапов тренировки, в ходе которого отрабатывалось получение и передача данных по явке, системный администратор в одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области «ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы». «И результаты были размещены на сайте избиркома», — сказал Булаев.

В субботу некоторые СМИ обратили внимание, что на официальном сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе о выборах президента России появилась информация о явке избирателей. В частности, были обнародованы данные, что явка по всей области составила 40,05%, а на некоторых участках проголосовало около 77% избирателей. Впоследствии данные были удалены с сайта.

Позднее председатель комиссии Сергей Костенко объяснил журналистам, что условные данные о явке появились на сайте по ошибке в рамках тестирования системы ГАС «Выборы».

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.