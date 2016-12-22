Власти Украины попросили Нидерланды взять образец голоса у Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины попросила власти Нидерландов взять образцы голоса бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уехал в эту страну

Михаил Саакашвили (Фото: Ефрем Лукатский / АР)

Как рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, Киев направил в Голландию международно-правовое поручение с предложением «отобрать у Саакашвили образцы его голоса». Поводом стало уголовное производство, открытое в отношении экс-президента Грузии.

Енин признал, что у Саакашвили есть право отказаться предоставлять свой образец голоса. «Это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами», — сказал заместитель генпрокурора Украины.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в очередной раз заявил, что Саакашвили получал деньги от уехавшего в Россию олигарха Сергея Курченко. В качестве доказательства он приводил аудиозапись разговора Саакашвили с Курченко.

Однако экс-президент Грузии заявил, что не знаком с олигархом, а его соратники назвали запись Луценко монтажом.

Генпрокурор Украины также отметил, что правоохранительным органам удалось задержать группу сторонников Саакашвили, которые планировали устроить взрыв в здании Верховной рады. «Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев», — сказал Луценко.