Пакистан опровергает сообщения о возможной отставке П.Мушаррафа

Пресс-служба президента Пакистана Первеза Мушаррафа опровергла в воскресенье сообщения о возможной отставке президента, распространенные британской прессой. По словам пресс-секретаря президента Рашида Куреши, этим сообщениям не стоит доверять, поскольку они ссылаются на неосведомленные источники.

По словам пресс-секретаря президента Рашида Куреши, этим сообщениям не стоит доверять, поскольку они ссылаются на неосведомленные источники.

Ранее британские СМИ сообщили, что П.Мушарраф рассматривает возможность отставки, желая "уйти красиво" сейчас, вместо того чтобы быть смещенным со своего поста под давлением нового правительства победившей на выборах оппозиции.

Между тем, 20 февраля президент Пакистана заверил всех, что не уйдет в отставку, несмотря на поражение на парламентских выборах поддерживающей его партии и требования оппозиции. Тогда же глава государства завил, что намерен остаться на своем посту, чтобы вести Пакистан по пути демократического развития. Кроме того, глава государства подтвердил, что готов работать с любым новым правительством.

Напомним, что на парламентских выборах оппозиция одержала сокрушительную победу. Две ведущие оппозиционные партии - Народная партия Пакистана погибшей экс-премьер-министра Беназир Бхутто и Пакистанская мусульманская лига другого бывшего премьер-министра Наваза Шарифа - получили 139 из 272 депутатских мандатов в Национальной ассамблее страны. Партия действующего президента - Мусульманская лига Пакистана - завоевала только 33 мандата.