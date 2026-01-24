Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся

Директор фонда «Вера» Нюта Федермессер в интервью РБК заявила о непринятии деления россиян «на уехавших и оставшихся». У них одни и те же корни, хотя и разные страхи, считает она

Нюта Федермессер (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Уехавшие из России после начала военной операции на Украине и оставшиеся — это люди, которые выросли на одних и тех же книжках и смотрели одни и те же фильмы, пели одни и те же песни и у которых на самом деле одни и те же корни и ценности, но разные возможности, разное воспитание, разные страхи, сказала в интервью РБК директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она говорит, что предпочитает не сегментировать людей, а видеть общее.

По словам Федермессер, огромное количество ее друзей уехали и огромное количество остались. «Очень небольшая часть, в пределах десяти человек, склоняли меня к определенному выбору. Одни говорили: ты должна уехать, ты должна выйти из «Народного фронта». Другие: ты не имеешь права уезжать, на тебе такая ответственность, мало ли кто уехал», — рассказала она. Но такой выбор, считает Федермессер, человек делает сам.

«Нельзя не взаимодействовать с властью, если ты живешь и работаешь в стране, в государстве. Живешь и работаешь в определенной системе координат. Это очень большая ложь — думать, что можно не взаимодействовать. Раз уж вы тут зарплату получаете, налоги платите, по дорогам ездите, в магазин ходите, в кино, на выставку, то вы в системе», — полагает она.

Компромисс же, по мнению Федермессер, «у каждого свой внутри, и у каждого своя красная линия»: «Я предпочитаю договариваться с собой сама, не вслух, а про себя». «Когда мои установки именно мои, не навязанные мне обстоятельствами или другими людьми, то я даю себе право подстраивать свою жизнь под свое собственное взросление. Я даю себе право ошибаться, меняться. У каждого свои границы и обязательства», — заявила Федермессер.