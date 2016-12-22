Москва и ДНР предложили продлить работу миссии ОБСЕ на Украине

Полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин и Москва высказались за продление мандата мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Срок работы миссии истекает в марте 2018 года, заявляли в организации

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Москва не видит оснований для прекращения деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом 24 января РБК рассказал глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

«Пока мы не видим никаких оснований для того, чтобы прекращать деятельность миссии ОБСЕ на Украине. Мы ее поддерживаем, — сказал Келин. — Миссия выполняет большую и важную работу на Украине. Наблюдатели ОБСЕ участвуют в проверках на месте, в частности фиксируют нарушения со стороны Вооруженных сил Украины — все это отражено в докладах, и они достаточно объективны». По словам Келина, миссия делает полезное дело, которое нужно совершенствовать.

Срок работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на территории Украины истекает в марте 2018 года, решение о ее продолжении должны принять все страны — члены ОБСЕ. Об этом накануне, 23 января, напомнил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

24 января полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что сроки работы миссии ОБСЕ в Донбассе должны быть продлены. «Завершение сроков мандата на деятельность СММ ОБСЕ в Донбассе, на которую минскими соглашениями возложены мониторинг и верификация реализации договоренностей, является очередным неблагоприятным моментом <…> Мы считаем, что действие мандата должно быть продлено», — сказал он в ходе переговоров контактной группы в Минске. Слова Пушилина передало Донецкое агентство новостей​.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу 21 марта 2014 года после соответствующего обращения Украины. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 странами — участницами организации. В состав миссии входят около 1 тыс. наблюдателей из более чем 40 стран. Головной офис миссии находится в Киеве. Мониторинговые команды работают в десяти крупнейших городах Украины, в том числе в Луганске и Донецке. На сайте ОБСЕ сформулированы основные задачи миссии: «беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться о ней, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта».

За время работы миссии на Украине погибли два ее сотрудника. 18 января в контролируемом Украиной городе Краматорске в ДТП погиб наблюдатель Виталий Зара. До этого о гибели наблюдателя ОБСЕ сообщалось в апреле 2017 года. Тогда автомобиль наблюдательной миссии подорвался на мине около деревни Пришиб, которая находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики. Погиб гражданин США, два человека из Чехии и Германии пострадали.