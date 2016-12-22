Саакашвили счел верным сравнение его с Навальным

По словам Михаила Саакашвили, у него «очень похожая база» сторонников с Алексеем Навальным. «Когда Путин сравнил меня с ним, наверное, он не ошибся», — добавил он

Фото: Zuma / TASS

Бывший президент Грузии, а ныне украинский политик Михаил Саакашвили в интервью «Новой газете» рассказал, что считает сравнение его с российским оппозиционером Алексеем Навальным скорее верным.

По словам Саакашвили, он и Навальный опираются на похожие базы сторонников. «Для меня не так важна популярность, как поддержка среднего класса и молодежи больших городов. У нас очень похожая база с Навальным. Когда Путин сравнил меня с ним, наверное, он не ошибся», — сказал он.

На вопрос о том, польстило ли ему сравнение, Саакашвили ответил, что считает Навального «очень талантливым и смелым», так как «мало кто может выдержать такой пресс».

«И когда-нибудь либо он, либо такой, как он, человек обязательно придет к власти в России. Вообще, видя, как Путин на него реагирует, понимаешь, что он — ​Навальный — ​действительно единственная альтернатива в России», — добавил Саакашвили.

В декабре на большой пресс-конференции кандидат в президенты Ксения Собчак задала президенту Владимиру Путину вопрос о конкуренции на российских выборах, в частности, упомянув, что на выборы не допускают Алексея Навального.

Путин ответил, что «власть не боится конкуренции». «По поводу персонажей, которых вы упомянули... Вы что​, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании», — сказал президент, добавив, что, по его мнению, «абсолютное подавляющее большинство» россиян не хочет допустить дестабилизации ситуации в стране.

Навальный, комментируя слова Путина, написал в своем Twitter, что «Путин впервые прямо признал, что недопуск меня на выборы — это осознанное политическое решение». 27 декабря в эфире «Эха Москвы» он также комментировал его сравнение с украинским политиком. «Нет и не может быть никаких параллелей <...> Все эти сравнения они проходят в рамках общей логики власти, что мы без конца должны проводить сравнения с Украиной, потому что она хорошо нас оттеняет», — сказал Навальный.