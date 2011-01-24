Al Jazeera получила 16 тыс. секретных данных о переговорах ПНА и Израиля
Политика, 24 янв 2011, 10:36
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Al Jazeera получила 16 тыс. секретных данных о переговорах ПНА и Израиля
Арабский телеканал Al Jazeera получил в свое распоряжение 16 тысяч секретных данных о переговорах между Израилем и Палестинской автономией.
Среди полученных данных есть записи бесед официальных лиц обеих сторон, а также документы, скрытые от общественности.
В частности, телеканалу удалось выяснить, что в ходе переговоров в 2000-2010гг. Палестина предлагала Израилю сохранить контроль над большей частью Восточного Иерусалима. Израильтяне от такого предложения отказались.
Напомним, Восточный Иерусалим был захвачен Израилем в 1967г. в ходе так называемой шестидневной войны. Палестинцы считают эту часть города столицей своего непризнанного государства.