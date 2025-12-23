В ИМЭМО назвали два сценария развития конфликта на Украине в 2026 году

ИМЭМО РАН в ежегодном докладе «Россия и мир: 2026» дал прогноз о внешней политике ведущих мировых держав в 2026 году и представил возможные сценарии развития международных конфликтов. Подробнее — в обзоре РБК

Фото: Reuters

2026 год может стать решающим для урегулирования конфликта на Украине, хотя это лишь один из возможных сценариев. К такому выводу пришли эксперты Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН в ежегодном прогнозе «Россия и мир: 2026». Возможность урегулирования связана с тем, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс и администрации Дональда Трампа надо будет представить к ним реальные итоги своего посредничества.

В целом, по оценке аналитиков института, в следующем году на мировую политику и безопасность будут влиять следующие факторы:

президентство Дональда Трампа;

незавершенные конфликты;

растущая активность «средних и малых суверенных игроков», а также их объединений.

Среди ключевых трендов 2026 года эксперты назвали укрепление позиций Китая, сдвиг к милитаризации международных отношений, усиление идейно-политических противоречий, резкое снижение приоритета таких глобальных проблем, как здравоохранение, климат и энергетика.

Сдерживание Китая и активное посредничество — внешняя политика США

В США ключевым событием 2026 года станут промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут в ноябре. «Фактически весь год политическая элита и общество будут жить в новой избирательной кампании, борьба в которой будет определять как внутреннюю политику, так и внешнюю», — считают эксперты. Исход этих выборов будет во многом зависеть от экономической ситуации в стране, которая к концу 2025 года ухудшилась: введенные Трампом высокие ввозные пошлины привели к тому, что выросли цены на продовольствие, а поскольку на мировом рынке нефти сократилось предложение, то стали расти цены на моторное топливо. Если такая динамика сохранится, у оппозиционной Демократической партии «есть очень хорошие шансы» увеличить свое присутствие в конгрессе и даже получить большинство в палате представителей.

Эксперты также полагают, что в 2026 году администрация Трампа будет еще активнее действовать на международной арене. Приоритетами ее внешней политики станут укрепление трансграничной безопасности и оборонного потенциала, повышение автономии американской промышленности и экономики в целом, а основными тактическими инструментами — «ультиматумы и угрозы». «США продолжат использовать таможенные пошлины, экспортные и инвестиционные ограничения в качестве инструментов для принуждения ключевых игроков к заключению асимметричных сделок в интересах США и ослабляющих позиции Китая и России на мировой арене», — считают в ИМЭМО.

Сдерживание Китая будет доминирующим во внешней политике США — именно оно будет определять их отношения с союзниками, партнерами и соперниками. Эта борьба будет разворачиваться в области экономической конкуренции, «что снижает вероятность преждевременной эскалации», пишут аналитики. По их прогнозу, на этом фоне Вашингтон будет уделять больше внимания регионам, которые до этого считал для себя периферийными: речь идет, в частности, о Южном Кавказе и Центральной Азии.

Чтобы усилить международные позиции США и повысить рейтинг республиканцев, администрация Трампа продолжит свои посреднические усилия. Главный фокус на Ближнем Востоке будет сосредоточен на палестино-израильском урегулировании, продвижении Авраамовых соглашений, сдерживании Ирана. Разрешение палестино-израильского конфликта потребует компромисса между Израилем и группой арабских стран; здесь Вашингтон хотя и будет ключевым участником, но постарается действовать косвенно, воздействуя на союзников в регионе, дабы избежать репутационного и материального ущерба от военного участия в конфликте.

Аналитики также прогнозируют активизацию дипломатических усилий США в Африке — с акцентом на конфликте между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой, войнах в Судане и Ливии.

2026 год может стать решающим для урегулирования конфликта на Украине. «Логика электорального процесса требует от Дональда Трампа представить какие-то серьезные достижения своих посреднических усилий», — говорится в докладе ИМЭМО. По мнению экспертов, если мирное соглашение будет подписано и военные действия завершатся, Штаты будут готовы активно гарантировать мир минимум до конца президентства Трампа, то есть до 2028 года.

Если конфликт удастся решить в первые полгода, это откроет путь к нормализации отношений с Москвой. Но сроки сжатые — есть риск, что, если урегулирование затянется, Трамп представит его как неурегулируемый «по причине агрессивной политики России». «В таком случае он перейдет к применению более серьезных санкционных мер в отношении России с использованием уже имеющихся в конгрессе инициатив», — прогнозируют эксперты.

Они не исключают, что отсутствие прогресса к середине лета 2026 года заставит республиканскую администрацию занять в отношении России позицию, более консолидированную с европейскими странами. Также США усилят давление на Индию и Китай, чтобы те отказались от импорта российской нефти, а также на страны Центральной Азии, чтобы перекрыть альтернативные логистические пути.

Радикализация правых и милитаризация — внешнеполитические тренды в Европе

По оценке аналитиков, в 2026 году в Европе замедлится тренд на усиление крайне правых партий, а сам крайне правый сектор продолжит радикализироваться.

«Этот тренд имеет риски усилиться в краткосрочной перспективе. Его симптом — появление новых, пусть и маргинальных, мелких партий неофашистского толка в Германии, Испании, Франции, Хорватии и других странах ЕС, — говорится в докладе ИМЭМО. — Они привлекают сторонников из молодежной среды, используя аргументы экономической нестабильности и молодежной безработицы, накапливают опыт онлайн-мобилизации и активно формируют субкультурную среду в социальных сетях, для которой антииммигрантский дискурс и ксенофобия фактически стали нормой».

Еще один тренд — милитаризация Европы. Она напрямую связана с украинским конфликтом и договоренностями между странами Евросоюза об укреплении «жесткой силы» ЕС и наращивании расходов на оборону. В 2026 году экономики ЕС продолжат адаптироваться к условиям все более жестких антироссийских санкций и полному отказу от российского газа к 2028 году; растущие траты на оборону приведут к увеличению госдолга и ускорению инфляции, поскольку в области вооружений Европа все еще сильно зависит от США.

«В совокупности с военной и гуманитарной помощью Украине эти финансовые расходы если не в краткосрочной, то в среднесрочной перспективе будут иметь негативные социально-экономические последствия и тем самым содействовать укреплению позиций маргинальных крайне правых и крайне левых сил на волне антиправительственных и в целом антиэлитных настроений в обществе», — прогнозируют в ИМЭМО.

Эксперты проанализировали внешнеполитические курсы отдельных европейских стран. По их оценке, у внешней политики Германии будет несколько задач: диверсификация торговых отношений на фоне противостояния США и Китая (ориентир — Индия и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона); сохранение отношений с США — в области безопасности они только укрепятся (Берлин будет увеличивать расходы на оборону и закупать больше американского оружия); приверженность евроинтеграции.

ФРГ продолжит предоставлять Украине финансовую и военную помощь, и это будет пользоваться поддержкой большинства граждан. Инициировать урегулирование Берлин не станет, считают аналитики, а будет ориентироваться на позиции Киева, европейских союзников и США. Что касается гарантий безопасности Украины, то ФРГ будет выступать за укрепление ее обороноспособности, но не за членство в НАТО. В отношении России немецкие власти продолжат продвижение тезиса, что к 2030 году она нарастит потенциал для агрессии в отношении НАТО. «Алармистская риторика будет использоваться немецкими элитами для обоснования высоких военных расходов, реформы призыва, военных закупок. При этом, вероятно, Берлин будет воздерживаться от спланированных провокаций в отношении Москвы», — считают эксперты.

Внутреннюю и внешнюю политику Франции будут определять два фактора: отсутствие у президента Эмманюэля Макрона большинства в парламенте (что уже привело к нескольким сменам правительства) и подготовка к президентским выборам 2027 года. В этом контексте аналитики не ожидают от Пятой республики «особых внешнеполитических инициатив». «Скорее она будет поддерживать общие демарши союзников по ЕС/НАТО — Германии, Великобритании, Испании и др., например по повышению экономической конкурентоспособности ЕС, его социального сплочения и энергетического потенциала, совместным закупкам вооружений».

Отношения с США останутся сложными. Двойственными будут отношения с Китаем: с одной стороны, это важный торговый партнер Франции; с другой — она будет видеть в нем политического соперника Евросоюза. Париж сохранит курс на поддержку Украины и продолжит «посильную борьбу» с российским влиянием на постсоветском пространстве. «Настрой Парижа на долгосрочное военно-политическое и экономическое сдерживание России силами Запада останется прежним, и о каких-либо подвижках здесь можно будет говорить лишь после избрания нового президента Франции в 2027 году», — отмечают эксперты.

На внешнюю политику Великобритании значительно повлиял второй срок Трампа. «Особые отношения» с США ранее были приоритетом Лондона, однако резкие заявления Вашингтона заставили его реагировать и предпринимать ответные шаги — например, вместе с Парижем организовать так называемую коалицию желающих в помощь Украине. Британия сохраняет политику максимального противодействия России, в стране есть согласие относительно усиления поддержки Киева, а также стремление сохранить вовлеченность США в европейскую безопасность.

Высокий уровень нестабильности — обстановка на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке в 2026 году останется высокий уровень нестабильности. «Ожидать урегулирования наиболее острых конфликтов нет оснований, однако не исключено снижение уровня напряженности на ряде направлений, поскольку Ближний и Средний Восток не представляют собой единого конфронтационного поля», — поясняют аналитики. По их оценке, арабские монархии Персидского залива (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия) — это «не просто островки стабильности», но «агенты перемен», которые могут деэскалировать региональные конфликты. Наиболее взрывоопасный субрегион — это Левант (Израиль, Ливан, Палестина, Сирия).

В этом контексте России важно сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, и защитить свои экономические интересы на фоне усиливающегося санкционного давления.

Конфликты в регионе аналитики подразделяют на две категории: с высоким уровнем соперничества внешних сил (Сирия и Судан) — там обстановка будет напряженной и сложнопрогнозируемой; в остальных странах, где у непосредственных участников мало своих ресурсов для интенсивных боевых действий (Ливия, Йемен), кризисы останутся в замороженном состоянии.

Сирия, несмотря на кажущуюся стабилизацию, рискует столкнуться с обострением обстановки. «Страна останется поделенной на зоны влияния — турецкую, американскую и израильскую. Пессимистичный сценарий предполагает возобновление гражданской войны «всех против всех» сразу по нескольким линиям раскола: арабы против меньшинств (курдов, друзов, алавитов), умеренные сунниты против радикалов из ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) и других группировок», — прогнозируют в ИМЭМО.

Стратегия России в этой стране сместится к узкоспециализированному присутствию, главным образом в сфере безопасности (охрана портов, обучение офицерского корпуса, контроль логистических маршрутов). «Москва будет стремиться минимизировать политические издержки и сохранить присутствие на побережье в качестве символа геостратегического статуса, параллельно выстраивая отношения с курдами и отдельными группами на юге», — отмечают аналитики.

Напряженной в 2026 году будет ситуация в Иране — на фоне экономических проблем в стране сохранятся риски протестных выступлений. «Война с Израилем в 2025 году лишь временно сплотила население перед лицом внешней опасности, приведя к затишью протестов, но коренные причины недовольства — экономический кризис и недоверие к властям — не исчезли», — обращают внимание эксперты.

Тегеран будет пытаться укрепить влияние в регионе, избегая прямого столкновения с Израилем, но вероятность его возобновления все же есть. Эксперты считают маловероятным, что Иран решится «на открытый ядерный прорыв». «В Тегеране осознают, что ядерная бомба не решит ключевых оборонных задач и лишь спровоцирует ужесточение санкций или военную кампанию», — пишут аналитики, отмечая, что ограниченные переговоры с США по ядерной теме возможны.

Что касается отношений с Россией, то конфронтация с Западом будет сближать Москву и Тегеран. «Если в Иране сохранится преемственность власти, курс на тесные связи с Россией останется неизменным», — говорится в докладе.

Израиль в 2026 году ожидают парламентские выборы — они могут пройти либо по плану осенью, либо досрочно (зависит от политических расчетов правящей коалиции и премьер-министра Биньямина Нетаньяху). Его шансы на сохранение премьерского поста существуют, но не гарантированы, считают аналитики.

Ситуация на палестинских территориях — в секторе Газа и на Западном берегу — с высокой степенью вероятности продолжит ухудшаться, прогнозируют эксперты. Мирный план Трампа обеспечил хрупкое и неустойчивое прекращение огня, обмен израильских заложников на палестинских заключенных, некоторое облегчение гуманитарного кризиса в секторе Газа; однако постконфликтное восстановление и реализация всех остальных пунктов плана Трампа остаются под вопросом.

Пространство для конкуренции мировых держав — страны СНГ

Аналитики ИМЭМО считают, что на постсоветском пространстве сохранится «высокий уровень геополитической нестабильности», связанный с «острой конкуренцией ведущих мировых и региональных держав». По их оценке, наряду с США, Британией, Евросоюзом, Китаем свой интерес к региону будут демонстрировать Польша, Румыния, Турция.

Относительно Украины эксперты выделяют два базовых сценария. Инерционный предполагает, что переговоры в той или иной форме продолжатся, но «разница в подходах останется слишком значительной, а противоречия непримиримыми». Боевые действия в таком случае продолжатся, инициатива на поле боя будет у России, «и постепенно меняющиеся конфигурация фронта и соотношение сил неминуемо потребуют от украинской элиты более гибкого подхода». Британия и Евросоюз могут занять более активную переговорную позицию. Затягивание переговоров было бы нежелательным для Москвы, поскольку это может привести к ухудшению отношений с администрацией Трампа, заинтересованной в разрешении кризиса до промежуточных выборов в конгресс.

Второй сценарий, революционный, «возможен только при исключительном стечении обстоятельств и готовности администрации США оказать реальное давление на официальный Киев». Также эксперты говорят о теоретическом выходе украинской делегации из переговоров, но считают его нереалистичным, поскольку тогда Украине и странам Европы придется самостоятельно сдерживать российскую армию.

На Южном Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия) эксперты прогнозируют снижение присутствия и влияния России и Ирана и укрепление позиций США и Турции. «Помимо США и Турции серьезный интерес к региону проявляет Китай, который в 2026 году продолжит реализовывать ставшую уже привычной линию на выстраивание прагматичных и выгодных отношений со странами Южного Кавказа (в первую очередь с Грузией и Азербайджаном)», — прогнозируют аналитики. Анкара же продолжит формировать региональный альянс с участием Баку и Тбилиси, постепенно снижая политическое и дипломатическое давление на Ереван.

Приоритетами внешней политики Азербайджана будут развитие союзничества с Турцией и военно-технического сотрудничества с Израилем. «В отношениях с Россией Баку будет придерживаться исключительно прагматичного курса, ориентируясь на сохранение выгодного для себя уровня экономического сотрудничества. На перспективу, однако, можно предположить постепенную деградацию отношений России с Азербайджаном на фоне дальнейшего роста политических амбиций последнего», — считают в ИМЭМО.

В Армении в 2026 году пройдут парламентские выборы. В случае победы на них партии премьера Никола Пашиняна можно ожидать, что Ереван и дальше будет налаживать отношения с Баку и Анкарой. «Есть высокая вероятность подписания мирного соглашения с Баку, что станет фиксацией серьезных политических и территориальных уступок Еревана, — считают аналитики. — <…> Отношения с Москвой могут быть поставлены в 2026 году на паузу. Ереван, вероятно, не будет официально выходить из организаций с лидирующей ролью России. Однако в практической плоскости во внешней политике будет последовательно осуществляться выстраивание устойчивого западного вектора».