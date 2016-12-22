Путин призвал ЕР не видеть в России «любимую бабушку» на лекарствах

К России нельзя относиться как к «любимой бабушке», которой нужно давать лекарства, заявил на съезде «Единой России» Владимир Путин. По его словам, страну необходимо сделать «молодой и устремленной вперед»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин призвал делегатов съезда «Единой России» не относиться к своей стране, как к «любимой бабушке», а сделать ее «молодой и устремленной вперед», передает корреспондент РБК.

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны относиться к ней, как к любимой бабушке, — просто давать ей лекарства. Мы должны сделать Россию молодой и устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится», — заявил Путин, выступая перед делегатами. «Ну не могут это сделать больные и необразованные люди. В современном мире все это связано между собой», — пояснил президент.

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По его словам, сейчас нужно принимать «своевременные решения, какими бы спорными они на момент принятия не казались». Он также призвал «отбросить все, что мешает обновлению России». Среди насущных задач президент отметил изменение здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры, придание экономике инновационного характера, «цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее, и так далее».

В то же время президент призвал обеспечить развитие и стабильность пенсионной системы. «Нам нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем чтобы действующие пенсионеры, те, кто сегодня вышел на пенсию,​ и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно», — сказал президент.