Путин рассказал единороссам о главных угрозах стабильности

Владимир Путин на съезде «Единой России» призвал с уважением относиться к дееспособной оппозиции. Рассказал он и о будущем пути России, по которому страна будет двигаться от победы к победе, а в партии его поддержали

Владимир Путин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выступая на съезде, Путин рассказал, что достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех. Он призвал «Единую Россию» с уважением относиться к дееспособной оппозиции, у которой есть ясная программа позитивных действий, сообщает корреспондент РБК.

Касательно будущего России президент заметил, что устойчивость не означает косности. «Несправедливость, чванливость, коррупционная ржавчина размывают стабильность», — сказал Путин.

«Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Страна будет идти от победы к победе», — пообещал Путин.

Глава государства подчеркнул, что нельзя давать несбыточных обещаний. По его словам, главное — таргетировать бедность, как это происходило с инфляцией.

Также президент призвал убрать все нечеткие нормы в законах, которые используются «нечистоплотными правоохранителями», чтобы «наехать на бизнес».

На мировой арене Путин пообещал продолжить открытую и честную внешнюю политику. «Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было», — сказал он.

«Надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, устраняя то, что мешает идти вперед, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результата. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать — это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития», — добавил Путин.

Выступивший после Путина на съезде Дмитрий Медведев поддержал самовыдвижение действующего главы государства.

«Решения нашего съезда — это голос большинства, тех, кто поддержал нас на выборах и доверил сделать Россию сильной и благополучной страной. Такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Мы с вами давно и твердо определили, кому окажем поддержку. Это человек, которому доверяет большинство граждан страны,​ — Владимир Владимирович Путин. Мы поддерживаем ваше самовыдвижение. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем», — сказал глава правительства.