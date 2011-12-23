Политологи: Замены В.Путину на данный момент нет

Митинг против фальсификации выборов, который пройдет 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве, может стать одним из самых крупных в истории современной России. Вместе с тем политологи замечают, что у организаторов акции нет внятной цели, и даже если предположить, что действующий премьер Владимир Путин проиграет президентские выборы, то достойной альтернативы ему в настоящее время нет.

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"Все сценарии развития событий у либералов обычно заканчиваются на свержении действующего режима, дальше перспектива не просматривается. А ведь если допустить вероятность проигрыша В.Путина на выборах, его главные, пусть игрушечные, сейчас оппоненты, как ни крути - Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и, возможно, даже Сергей Миронов", - отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Где тот, кто поведет свои войска по политическому полю?", - вопрошает он на страницах "Независимой газеты".

"Оппозиционеров не очень интересует тот факт, что в реальности могло бы случиться, воплотись в жизнь лозунг "Россия без Путина", - соглашается гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, маловероятно, что В.Путин не будет избран на пост президента, однако если такое случится, "страну в ближайшие несколько месяцев после этого ожидает хаос". "Может даже возникнуть угроза технической, текущей управляемости страны. Не говоря уже о том, кто в таком случае станет президентом. Зюганов? Никакие другие лидеры к власти легитимно прийти не могут", - добавляет он.

Напомним, в эту субботу на проспекте Сахарова в Москве пройдет разрешенный властями митинг в защиту честных выборов. Он должен стать продолжением многотысячной акции протеста на Болотной площади, прошедшей 10 декабря. Участие в новой акции подтвердили уже более 40 тыс. пользователей соцсетей.