Д.Медведев обсудил с Б.Обамой ратификацию договора по СНВ

Президент России Дмитрий Медведев накануне поздно вечером в телефонной беседе со своим американским коллегой Бараком Обамой обсудил завершение сенатом США процесса ратификации договора по СНВ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, было отмечено, что это событие позволило закрепить результаты совместных усилий по выстраиванию взаимоуважительного, конструктивного партнерства России и США.

Главы государств дали высокую оценку итогов российско-американского сотрудничества в уходящем году. С обеих сторон был подтвержден твердый настрой на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия.

"Обсудив отдельные актуальные международные вопросы и условившись о продолжении регулярных контактов, Д.Медведев и Б.Обама обменялись теплыми предновогодними поздравлениями и добрыми пожеланиями", - заключили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, подписанный президентами Б.Обамой и Д.Медведевым 8 апреля 2010г. новый договор по СНВ сенат США 22 декабря 2010г. ратифицировал 71-м голосом против 26. Американский лидер приветствовал подтверждение российско-американского договора и отправился отдыхать на Гавайи. Отметим, что для одобрения договора достаточно было 67 из 100 голосов конгрессменов.

Ожидается, что уже сегодня, 24 декабря 2010г., Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о ратификации нового договора по СНВ. При этом предполагается, что дальнейшая работа над законопроектом продолжится в январе 2011г.