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США просят РФ прояснить ситуацию с продажей Ирану ЗРК C-300
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США просят РФ прояснить ситуацию с продажей Ирану ЗРК C-300
Политика, 23 дек 2008, 04:37
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США просят РФ прояснить ситуацию с продажей Ирану ЗРК C-300
США хотели бы получить от России ответ на появившиеся сообщения о том, что Тегеран и Москва все-таки договорились о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Роберт Вуд.

"Мы неоднократно давали понять на высоком уровне, что будем выступать категорически против продажи С-300 Ирану", - заявил Р.Вуд.

Между тем высокопоставленный сотрудник американской военной разведки заявил, что, по мнению США, Россия действительно договорилась о продаже Ирану современных средств ПВО. Однако данными о том, что какие-либо поставки уже имели место, разведка США не располагает, передает Associated Press.

21 декабря иранские официальные СМИ сообщили со ссылкой на иранского парламентария, что Тегеран готовится получить партию комплексов С-300, поскольку соглашение уже подписано.

Эти сообщения прокомментировало ФГУП "Рособоронэкспорт". "В настоящее время Ирану поставляются исключительно системы оборонительного характера, к которым относятся и средства ПВО. Ранее Ирану были поставлены ЗРС "Тор-М1", - отметила компания, уточнив, что "перспективы дальнейшего сотрудничества с Ираном, равно как и с другими странами, по понятным причинам могут обсуждаться только с самими заказчиками".

"В то же время важно отметить, что ВТС России с Ираном осуществляется при строгом соблюдении международных обязательств Российской Федерации по действующим режимам нераспространения и не может являться предметом опасения для других государств", - подчеркнул "Рособоронэкспорт".

В Вашингтоне признают, что продажа Ирану комплексов С-300 не стала бы нарушением резолюций Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе, которые были одобрены при активном участии России. Тем не менее, США и Израиль заявляют, что такие поставки крайне нежелательны, поскольку нарушают баланс сил на Ближнем Востоке и угрожают безопасности международных войск в Афганистане и Ираке.

По мнению американских экспертов, Иран мог бы применить российские средства ПВО для защиты своего центра по обогащению урана в Натанзе или других ядерных объектов.

Для справки: С-300 - зенитно-ракетная система среднего радиуса действия (SA-10 по классификации НАТО), предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. С-300 в состоянии уничтожить все современные воздушные цели (самолеты, крылатые и баллистические ракеты) в зоне по дальности 6-75 км - аэродинамические, 6-40 км - баллистические. Максимальная дальность поражения цели - 150 км.

Теги: C-300 , ЗРК , Иран , С-300 , Тегеран
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