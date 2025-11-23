 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эксперты ИМЭМО назвали ведущие морские державы мира

Эксперты ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи различных стран мира и обозначили десять с самым мощным потенциалом в Мировом океане. Россия вошла в тройку. Подробнее — в материале РБК
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По показателю общего морского потенциала Россия занимает третье место в мире. Об этом говорится в ежегодном научном докладе ИМЭМО РАН «Морские державы — 2025». На первом и втором местах расположились Китай и США соответственно.

В рамках исследования аналитики оценили морской потенциал 100 стран мира. Они делают это ежегодно начиная с 2021 года. Морской потенциал, или индекс морской мощи (ИММ), согласно используемой институтом методике, слагается из трех компонентов:

  • морские ресурсы (индекс морских ресурсов, ИМР), которыми владеет страна, — площадь морских зон и запасы биоресурсов и полезных ископаемых, которые в них находятся;
  • морские силы и средства (индекс морских сил и средств, ИМС) — то, что нужно для овладения морскими ресурсами, их защиты и исследования, в основном это военно-морской флот (ВМФ);
  • морская деятельность (индекс морской деятельности, ИМД), которая направлена на использование Мирового океана в экономических, досуговых, спортивных и других целях.

Оценив эти компоненты, ученые ИМЭМО составили рейтинг из десяти государств, чей общий ИММ составил 58% от общемирового, 42% приходится на остальные 90 стран.

1. Китай — 16,4%. Его лидерство обеспечивает прежде всего активная морская деятельность.

2. США — 15,1%. Превалирует индекс морских сил и средства.

3. Россия — 6,6%. Как и у США, наибольший индекс — у ИМС.

4. Япония — 4%. Входит в топ-10 за счет морских сил и деятельности, ресурсы минимальны.

5. Республика Корея — 3,7%. Как и Япония, имеет высокие индексы морских сил и деятельности, ресурсов практически нет.

6. Великобритания — 2,8%. Превалируют морские силы и деятельность, ресурсы минимальны.

7. Индонезия — 2,7%. Обеспечивает мощь за счет морской деятельности и сил, также обладает существенными ресурсами.

8. Норвегия — 2,4%. Превалирует морская деятельность.

9. Франция — 2,2%. Превалируют морские силы, хотя и деятельность ведется довольно активно.

10. Индия — 2,1%. Морские силы и морская деятельность обеспечивают мощь в равной степени.

У каких стран больше всего морских ресурсов

Это относительно стабильный показатель, он меняется в исключительных случаях — например, при обострении или разрешении территориальных споров. Например, в 2024 году Великобритания заявила, что передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос (в том числе и над атоллом Диего-Гарсия, где находится американо-британская база). Это решение принесло Маврикию дополнительные баллы в категориях «контролируемые воды» и «исключительная экономическая зона», а Британия их, соответственно, потеряла.

В целом ИМР включает четыре категории — площадь контролируемых вод, площадь исключительной экономической зоны (ИЭЗ), запасы нефти и газа на шельфе в пределах ИЭЗ. Этот показатель эксперты рассчитывают только для тех стран, у которых есть выход к морю.

В порядке убывания ИМР исследованные страны расположились так.

1. Саудовская Аравия — вхождение в топ-10 обеспечено за счет запасов нефти на шельфе.

2. Катар — за счет запасов газа на шельфе.

3. США, у которых наиболее крупные категории — площадь контролируемых вод и ИЭЗ.

4. Россия — у нее все категории представлены примерно в равном объеме, но самая крупная — запасы газа на шельфе.

5. Бразилия — за счет запасов нефти на шельфе.

6. Индонезия — за счет площади контролируемых вод.

7. Иран — за счет запасов газа на шельфе.

8. Австралия — три категории равны, наименьшая из всех — запасы нефти.

9. Канада — за счет контролируемых вод.

10. Норвегия — за счет максимальных запасов нефти и газа.

Кто лидирует в мире по морским силам и средствам

В индексе морских сил и средств ключевой фактор отражается состояние ВМФ страны. ИМС включает 18 категорий, из которых 14 приходится на ВМФ. Остальные четыре категории — силы правопорядка на море, атомный флот (суда с атомной энергетической установкой), научно-исследовательский флот, флот для ледовитых морей.

Рейтинг стран по индексу морских сил и средств выглядит так:

1. США впереди с большим отрывом — у них большой ВМФ и атомный флот (по этому показателю они лидируют в мире).

2. Китай — у него можно также выделить научно-исследовательский флот, в этой категории он мировой лидер.

3. Россия, у которой в значительной степени представлены все категории: максимальные показатели у ВМФ, потом флот для ледовитых морей (в этой категории Россия в мире лидирует), атомный флот (занимает второе место после США), научно-исследовательский флот и самая малая категория — силы правопорядка на море.

4. Япония, у которой наряду с ВМФ можно выделить силы правопорядка. Атомного флота у нее нет.

5. Республика Корея, у которой есть ВМФ, силы правопорядка и научно-исследовательский флот.

6. Франция, у которой есть в небольшой степени все категории морских сил.

7. Великобритания, у которой распределение сил примерно такое же, но чуть меньше, чем у Франции.

8. Индия, у которой вместе с ВМФ есть силы правопорядка и научно-исследовательский флот.

9. КНДР, где доля других сил, кроме ВМФ, незначительна.

10. Италия, у которой ситуация примерно как у КНДР.

Кто наиболее активно ведет морскую деятельность

Индекс морской деятельности (ИМД) включает 18 категорий — от торгового флота в национальном владении и под национальным флагом и гражданского судостроения до добычи на шельфе нефти и газа, экспорта рыбы и парусного спорта.

В этом индексе в мире с большим отрывок лидирует Китай — на него приходятся 22,5% от всей морской деятельности проанализированных стран. На втором месте Республика Корея, хотя показатель ее морской деятельности в последние годы постепенно снижается. На третьем месте находятся США — они впервые потеснили Японию, чей показатель за пять лет снизился на четверть. Следом идут Норвегия, Индонезия, Великобритания, Сингапур, Греция и на десятом месте — Россия.

