У экс-главы Госспецсвязи Украины нашли более $1,5 млн в криптокошельке
Свыше $1,5 млн обнаружили на криптокошельке у экс-главы Госспецсвязи Украины Юрия Щиголя, которого несколько дней назад задержали в рамках дела о хищении 62 млн грн ($1,7 млн) государственных средств. Об этом на заседании по делу заявил прокурор, передает «Суспильне».
По словам гособвинителя, на криптокошельке Щиголя обнаружили $1,2 млн и еще 6,9 биткоина (около $270 тыс.). Также в его квартире были найдены $72 тыс. и €82 тыс. наличными.
Вместе с Щиголем по делу о присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины) проходят пять человек, включая его заместителя Виктора Жора. Решением суда экс-чиновник был помещен под стражу.
По версии следствия, на протяжении 2020-2022 годов «владелец группы компаний» (название компании не разглашалось) в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения (ПО). Для этого были привлечены две подконтрольные компании, а закупка засекречена во избежание открытых торгов. В итоге ведомство выделило победившей компании 285 млн грн на закупку ПО и оборудования. Однако, по данным следствия, сумма закупленного не превысила 223 млн грн. Оставшиеся 62 млн грн были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью дальнейшей легализации.
Сам Щиголь свою вину отрицает. «Уверен, что смогу доказать собственную невиновность во время непредвзятого следствия и непосредственно в суде. Ведь все закупки службы (Госспецсвязи) с 2020 года проводили с соблюдением действующего законодательства», — заявил он в день задержания.
Щиголю 40 лет, он родился в селе Зазимье Броварского района Киевской области. В 2006 году окончил Государственный налоговый университет по специальности «правоведение». С 2008 по 2009 год учился в Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ), после чего работал в службе на оперативных и руководящих должностях.
Госспецсвязь Украины он возглавил в июле 2020 года. В 2022 году был включен в состав Ставки Верховного главнокомандующего. 20 ноября, когда Щиголь был задержан сотрудниками НАБУ, украинский Кабмин уволил чиновника. Позже Владимир Зеленский своим указом отстранил его от заседаний ставки.
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