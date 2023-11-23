У экс-главы Госспецсвязи Украины нашли более $1,5 млн в криптокошельке

Главу Госспецсвязи Украины Щиголя задержали 20 ноября по подозрению в организации хищения $1,7 млн бюджетных средств, в тот же день он был уволен с должности. Прокурор заявил, что при обыске у него нашли $1,5 млн в криптокошельке

Фото: Bernd Weißbrod / DPA / ТАСС

Свыше $1,5 млн обнаружили на криптокошельке у экс-главы Госспецсвязи Украины Юрия Щиголя, которого несколько дней назад задержали в рамках дела о хищении 62 млн грн ($1,7 млн) государственных средств. Об этом на заседании по делу заявил прокурор, передает «Суспильне».

По словам гособвинителя, на криптокошельке Щиголя обнаружили $1,2 млн и еще 6,9 биткоина (около $270 тыс.). Также в его квартире были найдены $72 тыс. и €82 тыс. наличными.

Вместе с Щиголем по делу о присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины) проходят пять человек, включая его заместителя Виктора Жора. Решением суда экс-чиновник был помещен под стражу.

По версии следствия, на протяжении 2020-2022 годов «владелец группы компаний» (название компании не разглашалось) в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения (ПО). Для этого были привлечены две подконтрольные компании, а закупка засекречена во избежание открытых торгов. В итоге ведомство выделило победившей компании 285 млн грн на закупку ПО и оборудования. Однако, по данным следствия, сумма закупленного не превысила 223 млн грн. Оставшиеся 62 млн грн были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью дальнейшей легализации.

Сам Щиголь свою вину отрицает. «Уверен, что смогу доказать собственную невиновность во время непредвзятого следствия и непосредственно в суде. Ведь все закупки службы (Госспецсвязи) с 2020 года проводили с соблюдением действующего законодательства», — заявил он в день задержания.