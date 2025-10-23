 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина

Видео с заявлением Путина про «ошеломляющий» ответ России на удары Tomahawk
Сюжет
Военная операция на Украине

Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина
Video

Президент Владимир Путин назвал попыткой эскалации обсуждение вопроса о передаче Украине американских ракет Tomahawk и их использования для ударов по российской территории. Киев просит о таких ракетах Вашингтон, президент США Дональд Трамп допускал возможность их передачи, но к настоящему моменту не одобрил это.

«Но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать, ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Tomahawk Военная операция на Украине США видео
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина
Политика
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций
Политика
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов Политика, 22:18
В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях Общество, 22:07
«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:04
Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео Политика, 21:58
Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско Политика, 21:56
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом» Спорт, 21:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Белый дом рассказал, чего Трамп хочет от России Политика, 21:39
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями. Что будет с их акциямиПодписка на РБК, 21:38
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 21:30
Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина Политика, 21:06
Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов» Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06
Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами без платков в Чечне Общество, 21:06