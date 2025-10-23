Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина

Video

Президент Владимир Путин назвал попыткой эскалации обсуждение вопроса о передаче Украине американских ракет Tomahawk и их использования для ударов по российской территории. Киев просит о таких ракетах Вашингтон, президент США Дональд Трамп допускал возможность их передачи, но к настоящему моменту не одобрил это.

«Но если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать, ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал глава государства.