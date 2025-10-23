В Кремле изучат отношение избирателей к выборам и участию в них военных

Администрация президента изучит, как общество относится к выборам и, в частности, к участию в них кандидатов, вернувшихся с фронта, рассказали источники РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В администрации президента начали подготовку к будущей думской кампании с первичной оценки депутатов Госдумы и планирования качественных и количественных исследований для формирования стратегии на кампанию, рассказал РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к Администрации президента.

Помимо общих вопросов, касающихся социального самочувствия респондентов, их оценки ситуации в стране и ожиданий, отдельно будет исследоваться отношение к выборам, рассказал федеральный чиновник. В Администрации президента хотят знать, считают ли потенциальные избиратели, что их голос на что-то влияет, а также, как им предпочтительнее проголосовать — на участке или электронно. Кроме того, социологи узнают, есть ли у большинства избирателей партия, которая отражает их интересы, а также видят ли они пользу от Госдумы в целом и каким видят идеального депутата, рассказал источник.

Отдельный вопрос — по участникам военной операции на Украине. Источник РБК в «Единой России», а также близкий к администрации президента, рассказали, что одна из задач партии — обеспечить попадание участников военной операции в списки на проходные места, чтобы интегрировать их в общественную жизнь. Кроме того, РБК писал, что в Кремле видят в таких депутатах будущих коммуникаторов власти с участниками боевых действий, когда те будут возвращаться с фронта.

При этом не так много участников боевых действий имеют навыки, необходимые для публичной политики, а также не до конца понятно, как их значительное присутствие в списках воспримут избиратели, говорит собеседник РБК. Поэтому отдельный вопрос для социологических исследований — является ли прохождение военной службы и участие в военной операции на Украине для избирателей важным фактором при выборе депутата и насколько широко такие кандидаты должны быть представлены в Думе.

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев заявлял, что на последних региональных выборах мандаты получили 917 участников спецоперации (цифра называлась с учетом местного уровня выборов). Единоросс отмечал, что этот результат выше прошлогоднего, когда депутатские кресла от партии власти смогли занять 312 участников военной операции. Всего на последних выборах разыгрывалось порядка 47 тыс. мандатов.

Кроме того, в Администрации президента сформировали предварительные представления по нынешним депутатам с точки зрения отношения к ним партии, внутриполитического блока Кремля, оценки фракцией и руководством Госдумы, а также губернаторского корпуса.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что повестка будущих выборов в Госдуму до сих пор не ясна: «Как и раньше, есть два базовых сценария — это сценарии мира и продолжения спецоперации. Значит, все стратегии и тактические решения должны исходить из обоих вариантов развития событий», — отмечает эксперт. В зависимости от сценария будет понятно и то, как партии выстраивать кампании участников боевых действий.

По словам Костина, в нынешнем партийном раскладе важное значение будет иметь борьба за ситуативный электорат, который составляет порядка 15% — это избиратели, участвующие в выборах, но принимающие решение о своем выборе уже в ходе активной фазы кампании.

Политконсультант Евгений Минченко рассказал, что есть гипотезы, говорящие о «неоднородности восприятия» разных типов кандидатов, в том числе участников военной операции. Ряд экспертов считает, что статус участника боевых действий может не быть однозначным преимуществом для определенных избирателей - во время кампании они хотят услышать не о военном конфликте, а о том, как будут решаться их проблемы. «Кроме того, надо ответить на вопрос о распределении ветеранов между разными партиями. Понятно, что больше всего их будет у «Единой России», но и другие участники выборов уже заявили, что они будут включать их в свои списки. Администрации президента важно понимать, какой эффект это будет оказывать и на другие партии», — добавил эксперт.