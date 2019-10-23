Медведев проверил датчики безопасности «Сибура» с помощью зажигалки

Представитель компании пытался сымитировать перегрев оборудования при помощи рук. Премьер предложил не ждать и использовать зажигалку Дмитрия Козака

Дмитрий Козак, Дмитрий Медведев и Дмитрий Конов (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки проверил действия датчиков, которые отслеживают нештатные ситуации на заводах компании «Сибур», сообщает ТАСС.

Премьеру продемонстрировали работу датчиков, которые автоматически передают данные о температуре, уровне вибрации, давлении. Сотрудник компании стал показывать, как датчики работают и стал нагревать один из них руками.

Медведев предложил не ждать и воспользоваться зажигалкой вице-премьера Дмитрия Козака. На видеозаписи, опубликованной в Twitter кремлевского пула «РИА Новости», видно, как Козак подносит зажигалку к проводу датчика.

«То есть пока проблем нет — экран молчит. Как только что-то происходит, он загорается, и уже рабочие решение принимают? Это вроде достаточно просто, но в то же время вполне очевидно и правильно», — отметил Медведев.