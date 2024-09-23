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Политика ,  
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Мишустин уволил двух заместителей министров

Кадровые перестановки в правительстве коснулись двух министерств. Посты покинули замглавы Минприроды Светлана Радченко и замглавы Минобрнауки Дарья Кирьянова
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми освободил от занимаемых постов замглавы Минприроды Светлану Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарью Кирьянову.

Пост статс-секретаря — замминистра в Минприроды вместо Радченко займет заместитель главы Минсельхоза Светлана Ходнева. Вместо Кирьяновой на пост в Минобрнауки назначена Елена Грудинина.

Грудинина работает в Минобрнауки с 2018 года, до назначения возглавляла департамент управления имуществом. На новой должности она продолжит курировать работу департамента управления имуществом и контрольно-ревизионного департамента, сообщили в ведомстве.

Новый замглавы Минсельхоза Ходнева до прихода в министерство занимала пост главы правового департамента Россельхозбанка, а с мая 2018 года возглавляла департамент правового обеспечения Минсельхоза. 26 ноября того же года была назначена заместителем министра сельского хозяйства, где и проработала до сегодняшнего дня.

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Михаил Мишустин правительство Минобрнауки Минприроды
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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