Мишустин уволил двух заместителей министров
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми освободил от занимаемых постов замглавы Минприроды Светлану Радченко и заместителя министра науки и высшего образования Дарью Кирьянову.
Пост статс-секретаря — замминистра в Минприроды вместо Радченко займет заместитель главы Минсельхоза Светлана Ходнева. Вместо Кирьяновой на пост в Минобрнауки назначена Елена Грудинина.
Грудинина работает в Минобрнауки с 2018 года, до назначения возглавляла департамент управления имуществом. На новой должности она продолжит курировать работу департамента управления имуществом и контрольно-ревизионного департамента, сообщили в ведомстве.
Новый замглавы Минсельхоза Ходнева до прихода в министерство занимала пост главы правового департамента Россельхозбанка, а с мая 2018 года возглавляла департамент правового обеспечения Минсельхоза. 26 ноября того же года была назначена заместителем министра сельского хозяйства, где и проработала до сегодняшнего дня.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов