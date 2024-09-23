Как прошел саммит будущего и почему Россия не согласна с его результатом

Как прошел саммит будущего и почему Россия не согласна с его результатом В итоговый документ не вошла поправка о невмешательстве ООН во внутренние дела государств

Саммит будущего ООН в Нью-Йорке принял три документа. Главный — Пакт во имя будущего. Россия (а с ней еще шесть стран) проголосовала против, сочтя документ неконсенсусным. Подробнее — в материале РБК

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

23 сентября в Нью-Йорке завершается двухдневный Саммит будущего. Подготовка к нему началась в 2021 году, когда генсекретарь ООН Антониу Гутерриш представил программу «Наша общая повестка», в которой изложил свой взгляд на перспективы многостороннего мирового сотрудничества. Одним из пунктов было проведение такого саммита. В сентябре 2022 года Генассамблея ООН утвердила порядок его организации. Как сказано в резолюции ассамблеи, задачи саммита — подтвердить Устав ООН, активизировать многосторонний подход к мировой политике, ускорить выполнение существующих обязательств, согласовать конкретные решения проблем и восстановить доверие между странами.

«Мы собрались здесь, чтобы отодвинуть многосторонность от края пропасти. И я обращаюсь к этому саммиту: рассмотрите возможность глубочайших реформ, чтобы сделать глобальные институты более справедливыми, легитимными и основанными на ценностях Устава ООН, — сказал на открытии саммита Гутерриш. — <…> Я призвал провести этот саммит, потому что наш мир сходит с рельсов и нам необходимы трудные решения, чтобы вернуться назад на установленный курс».

По мнению Гутерриша, охватившие мир конфликты — от Ближнего Востока до Украины и Судана — ширятся и множатся, коллективной системе безопасности угрожают геополитические разногласия, «ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, вкладываются в смерть и разрушение», а существующие многосторонние институты неспособны эффективно отвечать на современные вызовы. Поэтому, заключил генсекретарь ООН, есть необходимость реформировать глобальную систему управления — пересмотреть состав и рабочие подходы Совета Безопасности ООН, чей авторитет ослабевает, перестроить международные финансовые организации.

«Мы не можем ждать идеальных условий. Мы должны сейчас предпринять первые решительные шаги к обновлению и реформированию международного сотрудничества, чтобы сделать его более разветвленным, справедливым и инклюзивным», — призвал Гутерриш. По его оценке, первым таким шагом стали принятые на саммите документы.

О чем договорились на Саммите будущего

Саммит принял три соглашения, объединенных в общий документ, — Пакт во имя будущего (чтобы как можно скорее достичь Целей устойчивого развития (ЦУР) и выполнить Парижское соглашение по климату), Глобальный цифровой договор (здесь впервые зафиксирована договоренность о международном управлении искусственным интеллектом, для чего должна быть создана международная научная группа по ИИ) и Декларацию будущих поколений (призывает избавить потомков от бедствий войны и обязывает страны при принятии решений учитывать их интересы).

Основное соглашение Пакт во имя будущего разделено на пять частей, которые предполагают в общей сложности 56 действий.

1. Устойчивое развитие и его финансирование — 12 действий.

Этот раздел увязан с ЦУР до 2030 года. Приоритет — ликвидация нищеты. Далее идут борьба с голодом и обеспечение продовольственной безопасности. Подписавшие пакт обязались финансово помогать развивающимся странам, чтобы те смогли достичь ЦУР; сделать многостороннюю торговую систему двигателем устойчивого развития; инвестировать в человеческий капитал; строить «миролюбивые, справедливые и открытые общества»; обеспечить гендерное равенство; активнее бороться с изменениями климата и защищать окружающую среду; развивать культуру и спорт.

«Мы будем строить планы на будущее и укреплять наши коллективные усилия, чтобы придать мощный импульс процессу полного осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и далее», — провозглашено в 12-м пункте.

2. Международный мир и безопасность — 15 действий.

Участники саммита пообещали удвоить усилия «по построению мирных, инклюзивных и справедливых обществ», защитить все гражданские лица в вооруженных конфликтах и помочь всем, кто столкнулся с чрезвычайными гуманитарными проблемами. Подписанты обязались стремиться к мирному урегулированию споров, выполнять решения Международного суда, сделать более эффективными операции в пользу мира, бороться с угрозами на море, терроризмом и транснациональной преступностью. Здесь также оговорено стремление стран к миру без ядерного оружия, обязательства по разоружению, а также устранение рисков, сопряженных с новыми технологиями.

3. Наука, технологии и инновации и цифровое сотрудничество — действий.

Новые технологии обещано «на благо людей и планеты», помогать развивающимся странам укреплять их научно-технический и новаторский потенциал, а также «защищать знания коренных народов, традиционных и местных общин».

4. Молодежь и будущие поколения — 4 действия.

«Современное поколение детей и молодых людей — самое многочисленное в истории, при этом большинство из них живут в развивающихся странах. Они являются активными проводниками перемен к лучшему, и мы приветствуем важный вклад молодежи в дело мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека», — сказано в начале раздела. Но многие дети и молодые люди в мире лишены условий «чтобы полностью раскрыть свой потенциал и осуществлять свои права человека». Отсюда обещания инвестировать в социально-экономическое развитие молодежи, защищать ее права, укреплять ее участие на национальном и международном уровнях.

5. Трансформация глобального управления — 19 действий.

Хотя за 80 лет с создания ООН организация «показала выдающиеся результаты», сегодня она «испытывает беспрецедентную нагрузку», говорится в разделе. «Мы должны возродить доверие к глобальным институтам, сделав их более представительными и отвечающими требованиям современного мира и более эффективными в выполнении обязательств, которые мы взяли друг перед другом и нашими народами», — пообещали подписавшие декларацию.

Речь идет о реформировании нескольких институтов ООН, ключевой пункт — трансформация Совета Безопасности, которую обсуждают еще с 1990-х годов, но безрезультатно. В пакте содержтся примерные параметры реформы СБ. В первую очередь надо «исправить историческую несправедливость в отношении Африки», расширить «представительство недопредставленных и непредставленных регионов и групп, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка и Карибский бассейн».

Отдельно стоит вопрос о праве вето. «Мы активизируем усилия по достижению согласия о будущем права вето, включая обсуждение вопроса об ограничении сферы его применения и использования», — сказано в пакте.

Почему Россия не поддержала Пакт во имя будущего

За итоговый документ проголосовали 143 государств, 15 воздержались, семь высказались против — в их числе Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Сирия и Судан. Проголосовавшие против страны, кроме Судана, предложи к документу поправку с пожеланием включить в пакт еще один пункт. Его суть в том, что ООН не должна вмешиваться во внутренние дела государств; в этом контексте генсекретарь должен провести оценку организации, ее фондов и программ на предмет, насколько они выполняют это обязательство и не происходит ли «дублирования усилий». Это предложение не прошло.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, который представлял Россию на Саммите будущего, внося поправку, заявил, что согласовать документ не удалось, — межправительственных переговоров о нем не было, и «текст не поддержал целый ряд делегаций». «Не было ни одного, ни одного заседания, где делегации собрались бы за одним столом и вели переговоры по тексту проекта по разделам и параграфам. Координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали в основном западные страны», — сказал Вершинин. По его словам, Россию не пустили за стол переговоров, чтобы обсудить спорные моменты, так что многосторонним процесс не был.

«То, что произошло — огромное поражение для ООН, ведь принцип суверенного равенства государств, прописанный в Уставе, был цинично принесен в жертву одной группе стран, интересы которых тщательно оберегались все эти месяцы. А координаторы переговоров единолично решали, что и в каком виде должно войти в тот или иной документ — а что нет. Такого беспредела мы на площадке ООН не припоминаем», — сказал российский представитель, отметив, что «по сути никто из членов ООН текстом не доволен». Оптимальным вариантом, по мнению Москвы, было бы не принимать «сырой и неконсенсусный текст», а продолжить переговоры и вести их до тех пор, пока текст не устроит всех.

Если поправку не примут, пообещал Вершинин, то Россия «дистанцируется от консенсуса» по пакту и Глобальному цифровому договору, особенно это касается положений о разоружении, а также участия неправительственных организаций (НПО) в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

О каких положениях говорил Сергей Вершинин. Разоружение Действие 25. Построение мира, свободного от ядерного оружия. «…Признать, что, хотя конечной целью усилий государств должно оставаться всеобщее и полное разоружение под эффективным международным контролем, непосредственной целью является ликвидация угрозы ядерной войны и принятие мер для того, чтобы не допустить гонки вооружений и проложить путь к прочному миру». Действие 26. Выполнение обязательств в области разоружения. «Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с ростом числа действий, противоречащих существующим международным нормам, и с несоблюдением обязательств в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения». НПО упомянуты в трех положениях пакта — действия 43 (укрепление Экономического и социального совета ООН — ЭКОСОС), 44 (укрепление Комиссии по миростроительству) и 46 (эффективное осуществление прав человека и реагирование на новые проблемы). В них речь идет о привлечении НПО для консультаций, а также о том, что такие организации «должны пользоваться защитой от любых форм запугивания и репрессий».

«В любом случае считаем необходимым подчеркнуть, что пакт не является документом, автоматически создающим новые мандаты и обязательства для государств-членов. Это — просто декларация, причем очень размытая. Новые мандаты и обязательства могут появиться только по итогам межправительственных процессов, которые будут осуществляться принципиально иным способом, отличным от того, как была организована работа над пактом и его приложениями», — резюмировал Вершинин.