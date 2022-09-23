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Умер номинант на «Оскар» Борис Добродеев

Добродеев — один из создателей жанра биографической документалистики в советском кино, он был номинирован на «Оскар» за ленту «Воспоминания о Павловске»
Борис Добродеев
Борис Добродеев (Фото: unikino.ru)

Драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств Борис Добродеев скончался на 96-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 96-м году ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович», — говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов принесли соболезнования родным и близким Добродеева.

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Борис Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже, в 1949 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Был направлен на «Мосфильм», где прошел путь от одного из четырех редакторов сценарно-редакционного отдела до заместителя главного редактора этой студии. С 1957 года работал сценаристом.

В кинематографе Добродеев проработал почти 60 лет. Участвовал в создании более 80 художественных и полнометражных документальных картин. Он один из создателей жанра биографической документалистики в советском кино. Среди его работ «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат», «Страницы жизни Леонида Красина», «Материнское поле» и другие.

В 1977 году за сценарий фильма «Девятая высота» получил Государственную премию РСФСР имени Братьев Васильевых, а в 1982-м удостоен Ленинской премии за телесериал «Карл Маркс. Молодые годы». Также среди его достижений — приз Венецианского фестиваля за ленту «Первый учитель» в соавторстве с Чингизом Айтматовым и номинация на «Оскар» за ленту «Воспоминания о Павловске».

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У Добродеева два сына. Младший из них Олег с 2000 года возглавляет Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
сценарист Борис Добродеев Кино
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