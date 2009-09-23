Полиция разогнала сторонников президента Гондураса

Полиция разогнала несколько тысяч сторонников свергнутого президента Гондураса Мануэля Селайи, собравшихся у посольства Бразилии, где он находится, передает Associated Press.

Сообщается, что органы правопорядка забрасывали собравшихся канистрами со слезоточивым газом и разгоняли водометами. По некоторым данным, несколько канистр попали на территорию посольства.

По словам пресс-секретаря Министерства безопасности Орлина Серрато, в настоящее время 174 демонстранта уже арестованы по обвинению в участии в беспорядках и вандализме.

Некоторые специалисты считают, что в сложившихся обстоятельствах для временного правительства Гондураса территория посольства не может считаться полностью неприкосновенной. Возможно, поэтому президент Бразилии Луис Игнасио Лулу да Силва позвонил укрывшемуся на территории бразильской дипломатической миссии М.Селайе и призвал его не делать ничего, что могло бы спровоцировать другую сторону на вторжение на территорию посольства.

Между тем правительство Бразилии потребовало срочно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, которое должно рассмотреть вопрос о ситуации в Гондурасе. В письме, распространенном среди стран - членов Совбеза ООН говорится о "безопасности президента М.Селайи, неприкосновенности бразильского посольства, а также работающего там персонала".

Напомним, в июне с.г. в Гондурасе произошел государственный переворот. Военные арестовали президента страны М.Селайю и вывезли его за пределы Гондураса. Заговорщики объяснили свои действия борьбой против узурпации власти, которую намеревался осуществить М.Селайя, организовав референдум по отмене конституционных ограничений президентских сроков правления.

М.Селайя не раз предпринимал попытки вернуться в Гондурас, и несколько дней назад ему удалось сделать это. Он вернулся в страну и укрылся на территории бразильского посольства. Временное правительство Гондураса приняло решение блокировать посольство, ввести комендантский час и в качестве дополнительной меры закрыло все международные аэропорты столицы на прием рейсов на бессрочный срок.