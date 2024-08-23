Во время учений НАТО в Польше снаряды попали в жилой дом в Бяла-Писке

Снаряды попали в жилой дом и магазин во время учений НАТО в Бяла-Писке

Следы от снарядов также обнаружили на детской площадке. Вооруженные силы Польши заявили, что никто не пострадал, а также пообещали покрыть материальный ущерб. Военная полиция начала расследование

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Во время учений боевой группы НАТО с участием военных из других стран на полигоне Ожиш на севере Польши снаряды вылетели за пределы зоны стрельбищ и попали в здания находящегося по близости города Бяла-Писка, передает PAP.

Инцидент произошел вечером 22 августа, рикошетами повреждено здание, никто не пострадал, сообщило на своей странице в X Главное командование вооруженных сил Польши.

При этом мэр Бяла-Писки Францишек Романкевич сказал, что как минимум семь снарядов «или больше» повредили несколько зданий. «Мы потребуем от армии объяснить, как снаряды прилетели в город и поразили гражданские объекты», — сказал он.

По словам Романкевича, одна из пуль попала в окно человека, который в этот момент спал, тот «очень испугался». Мужчина требует отремонтировать окно и стену, добавил глава города. Он сказал, что армия пообещала покрыть материальный ущерб.

Военная полиция начала расследование произошедшего, и пока армия не предоставляет никакой дополнительной информации, заявил пресс-секретарь главнокомандующего вооруженными силами полковник Марек Павляк.

Телеканал Polsat публикует фотографии с повреждениями в городе, а также со ссылкой на слова местных жителей пишет, что поврежден один жилой дом и магазин, следы от снарядов также найдены на газонах у частных домов и на территории детской площадки.

Как поясняет Rzeczpospolita, в боевую группу НАТО, которая проводит учения на полигоне Ожиш, входят батальоны из Польши, Великобритании, Румынии и Хорватии, она дислоцируется в городе Бемова-Писка на севере Польши, там же расположен учебный центр сухопутных войск Польши.