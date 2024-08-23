Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за атаки ВСУ на порт

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий атаки ВСУ, произошедшей накануне, сообщили РБК в Минтрансе. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует.

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — заявили в Минтрансе.

Накануне Украина атаковала паром с 30 топливными цистернами в порту Кавказ в Краснодарском крае, начался пожар. От полученных повреждений судно затонуло, сообщал оперштаб региона.

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