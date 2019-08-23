СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины

СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины

По данным «Украинской правды», остаться в правительстве смогут Арсен Аваков и Оксана Маркарова. На прошедших выборах партия «Слуга народа» получила больше половины мест в Раде и может сама сформировать кабмин

Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, Аваков может получить новую должность и стать вице-премьером, курирующим силовой блок, тогда как Маркарова сохранит пост главы Минфина.

Последние несколько дней обсуждается вариант правительства, где премьер-министром станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции — Ирина Венедиктова из «Слуги народа».

Правительство на Украине формирует партия или коалиция партий в Раде, президент страны может предложить только двух членов кабмина — министров обороны и иностранных дел. По итогам прошедших в июле выборов партия «Слуга народа», основанная главой государства Владимиром Зеленским, получила 254 места в Раде из 450.

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