СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины

Должности в новом правительстве Украины могут получить два действующих члена кабинета министров — глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным издания, Аваков может получить новую должность и стать вице-премьером, курирующим силовой блок, тогда как Маркарова сохранит пост главы Минфина.
Последние несколько дней обсуждается вариант правительства, где премьер-министром станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, а министром юстиции — Ирина Венедиктова из «Слуги народа».
Правительство на Украине формирует партия или коалиция партий в Раде, президент страны может предложить только двух членов кабмина — министров обороны и иностранных дел. По итогам прошедших в июле выборов партия «Слуга народа», основанная главой государства Владимиром Зеленским, получила 254 места в Раде из 450.
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