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Производитель электроники для Су-57 использует бойцов научных рот
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Производитель электроники для Су-57 использует бойцов научных рот
Политика, 12:04
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Производитель электроники для Су-57 использует бойцов научных рот

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) «Ростеха» и военный технополис «Эра» Минобороны заключили соглашение о совместных научно-исследовательских проектах и экспериментах, сообщили РБК в пресс-службе КРЭТ. И​сполняющий обязанности начальника технополиса Олег Васильченко и первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев подписали документ на форуме «Армия-2018».

Среди прочего соглашение предусматривает привлечение к участию в проектах научных рот, уточняют в КРЭТ.

«Со стороны военного ведомства мы ожидаем получить не только исходные материалы, но и проекты технических заданий на новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В результате мы вместе сможем реально продвинуться во многих перспективных направлениях», — добавил Зверев.

КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, основное направление работы которого — разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования и радиолокационных станций (РЛС) для гражданской и военной авиации, включая новейшие истребители пятого поколения Су-57 и Миг-35. Совокупная выручка концерна, согласно годовому отчету предприятия, составила 139,9 млрд. руб. Совокупная чистая прибыль — 16,1 млрд. руб.

Указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра» в июне 2018 года подписал Владимир Путин. Общее руководство проектом он поручил возложить на президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. В июне начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны Роман Кордюков рассказал о том, что в создаваемом технополисе будут работать четыре научные роты.

Научные роты были созданы в Минобороны в 2013 году по предложению руководителя ведомства Сергея Шойгу для использования призывников в научно-исследовательских проектах в интересах военных. Сейчас в структуре военного министерства существует 12 таких рот, разделенных по направлениям исследований. Согласно официальному сайту Минобороны исследованиями в интересах Воздушно-космических сил занимается 2-я рота.

Теги: КРЭТ , «Ростех»
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