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AFP рассказало о передаче ИГ первой за год записи «речи Аль-Багдади»
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AFP рассказало о передаче ИГ первой за год записи «речи Аль-Багдади»
Политика, 00:34
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AFP рассказало о передаче ИГ первой за год записи «речи Аль-Багдади»
Проигиловские медиа распространили «речь Аль-Багдади». Подлинность аудиозаписи не подтверждена, но ранее иракская разведка сообщала о том, что лидер ИГ скрывается в Сирии
Аль-Багдади (Фото: AP)

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» впервые за почти год распространила аудиозапись с призывом «продолжить джихад», авторство которой приписывается лидеру ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщают агентства AFP и Reuters. AFP указывает, что запись была распространена через проигиловские Telegram-каналы, Reuters ссылается на исламистское медиа «Аль-Фуркан».

Reuters отмечает, что подтвердить подлинность голоса на записи не удалось. Аль-Багдади «умирал» несколько с тех пор, как ИГ начал терять территории в Сирии и Ираке. В феврале глава разведки Ирака Абу Аули аль-Басри говорил, что Аль-Багдади был ранен, но остался жив. AFP со ссылкой на иракскую разведку пишет, что сейчас Аль-Багдади скрывается на границе Сирии и Ирака.

Последнее сообщение, приписываемое лидеру ИГ, датировано сентябрем 2017 года.

Теракт-напоминание: что атака в Сирии говорит о состоянии ИГ
Политика

Сообщение лидера террористической группировки появилось после серии терактов в сирийской провинции Эс-Сувейда, жертвами которой стали не менее 200 человек. Это одна из самых смертоносных атак в Сирии за последние несколько лет. Террористы атаковали столицу сирийской провинции — один из смертников взорвался на многолюдном рынке, а также несколько деревень, на которые напали отряды боевиков.

​В конце 2017 года о разгроме ИГ заявили президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Однако до сих пор боевики организации контролируют небольшие территории на юге Сирии, на восточном берегу Евфрата и в сирийской пустыне.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Исламское государство» , Сирия
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