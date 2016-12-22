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Экс-куратору ДНР и ЛНР предложили заняться в Кремле внутренней политикой
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Экс-куратору ДНР и ЛНР предложили заняться в Кремле внутренней политикой
Политика, 07:20
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Экс-куратору ДНР и ЛНР предложили заняться в Кремле внутренней политикой
В кремлевское управление по обеспечению деятельности Госсовета, которое курирует Сергей Кириенко, может прийти новый заместитель — Борис Рапопорт, один из бывших кураторов ЛНР и ДНР, работавший под началом Владислава Суркова
Владислав Сурков и Сергей Кириенко (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Возвращение в Кремль

В кремлевском управлении по обеспечению деятельности Госсовета — одном из четырех, которые находятся в ведении первого замглавы администрации президента (АП) Сергея Кириенко, — может появиться новый заместитель руководителя. На эту должность рассматривается ранее работавший в Кремле Борис Рапопорт, рассказали РБК три источника, близких к Кремлю. В настоящее время он проходит необходимую в таких случаях проверку, уточнил один из собеседников РБК.

Двое знакомых Рапопорта характеризуют его как «чиновника широкого профиля» и «профессионального аппаратчика».

Вернуться на работу в Кремль Рапопорту предложил начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета, один из ближайших соратников Кириенко, Александр Харичев, добавляет один из источников, близких к администрации президента. Еще один собеседник РБК говорит, что Харичев давно знает Рапопорта. Харичев работал в Кремле в качестве замначальника управления внутренней политики (УВП) в 2006–2009 годах, затем перешел на работу в «Росатом», который тогда возглавлял Кириенко, и вернулся вместе с ним в Кремль, вновь став замначальника УВП. В июне он возглавил управление по обеспечению деятельности Госсовета.

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Политика

Это управление отвечает за подготовку материалов по выработке госполитики в сфере социально-экономического развития регионов. Июньский указ Владимира Путина об оптимизации структуры президентской администрации закрепил за подразделением новые функции: обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов, подготовка встреч главы государства и руководства кремлевской администрации с экспертами. После назначения Харичева начальником управления в ведение подразделения также перешли функции кураторства выборных регионов, за что Харичев отвечал в структуре УВП.

Работа на донецком направлении

Карьера Рапопорта во многом связана с нынешним помощником президента Владиславом Сурковым и одним из ближайших его соратников — Олегом Говоруном.

Рапопорт работал в УВП на должностях советника, главного советника, замначальника департамента региональной политики с 2009 года, когда куратором внутренней политики был Сурков, а соответствующее управление (внутренней политики)  возглавлял Говорун. Вскоре после того как Говорун стал полпредом президента в Центральном федеральном округе, Рапопорт получил должность главного федерального инспектора аппарата полпреда по Москве. Позже вслед за Говоруном, который был назначен министром регионального развития, он перешел в это министерство, возглавив департамент мониторинга и оценки эффективности органов власти. В декабре 2012 года, после отставки Говоруна, Рапопорт перешел в аппарат правительства, став директором департамента по формированию системы «открытое правительство». Главой аппарата правительства в то время был Сурков.

В 2014 году Рапопорт вернулся в Кремль, чтобы вновь работать с Сурковым и Говоруном. Сурков на тот момент занимал должность помощника президента, курирующего в том числе украинское направление, Говорун был начальником управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Рапопорт стал заместителем Говоруна, при этом, по словам двух источников РБК, работавших с чиновником, он был одним из кураторов непризнанных ДНР и ЛНР, а также проекта «Новороссия». 1 декабря 2014 года Рапопорт покинул АП и в настоящее время работает в коммерческой сфере, сказали РБК двое его знакомых.

По словам двух работавших с чиновником собеседников РБК, он покинул управление по совокупности причин и взаимному решению сторон. «Причин несколько озвучивалось, в том числе проблемы со здоровьем. Но неформально считалось, что его не устраивала работа и это [увольнение] было обоюдным решением. Ему надоела рутина, и он получил хорошее предложение по новой работе», — объяснил один из источников.

Помимо самопровозглашенных республик Донбасса Рапопорт курировал и работу Кремля с Украиной, уточнили оба собеседника РБК. «Тогда на совещаниях у Рапопорта и Говоруна мы обсуждали и гуманитарку, и агитацию, и вопросы информационной политики, и работу с Украиной. [У управления] были наполеоновские планы и уверенность в том, что мы делаем блицкриг в операции «Новороссия». Потом все структурировали — на самом деле просто блицкриг не получился, — рассказал один из источников РБК. — И Рапопорта загнали в кабинет заниматься рутиной».

По словам собеседника РБК, Рапопорт занимался в том числе социальными выплатами в Донбассе, корректировкой информационной политики на украинском направлении и различными проектами типа «Белой книги», которую ее составители позиционировали как сборник «о нарушениях прав человека на Украине». Автор проекта, политконсультант и бывший лидер пророссийского движения в Харькове Константин Долгов сказал РБК, что после закрытия «Белой книги» все наработки были переданы в Следственный комитет. «В политтехнологиях и информационной работе Борис Яковлевич [Рапопорт] разбирается досконально, подкупают его личные качества: деловитость, воспитанность и вменяемость», — сказал РБК Долгов.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев.
Теги: Владимир Путин , Сергей Кириенко , Владислав Сурков
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