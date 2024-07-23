Байден впервые появился на публике после снятия с выборов. Видео
Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из президентской гонки.
NBC News отмечает, что участие главы государства в политических мероприятиях на этой неделе отложено.
На прошлой неделе Байден заболел COVID-19. Сегодня его врач Кевин О'Коннор сообщил, что тест на коронавирус уже показал отрицательный результат. В то же время он отметил, что президент остается под наблюдением.
Все последние заявления, в том числе об отказе от участия в выборах, Байден делал через соцсеть X. В Республиканской партии потребовали его отставки, президент отказался это сделать. В президентскую гонку в качестве нового потенциального кандидата от Демократической партии включилась вице-президент Камала Харрис.
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