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Выборы президента США ,  
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Байден впервые появился на публике после снятия с выборов. Видео

Президент Джо Байден впервые появился на публике после снятия с выборов
Сюжет
Выборы президента США

Байден впервые появился на публике после снятия с выборов. Видео
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Президент США Джо Байден впервые появился на публике после объявления о выходе из президентской гонки.

NBC News отмечает, что участие главы государства в политических мероприятиях на этой неделе отложено.

На прошлой неделе Байден заболел COVID-19. Сегодня его врач Кевин О'Коннор сообщил, что тест на коронавирус уже показал отрицательный результат. В то же время он отметил, что президент остается под наблюдением.

Все последние заявления, в том числе об отказе от участия в выборах, Байден делал через соцсеть X. В Республиканской партии потребовали его отставки, президент отказался это сделать. В президентскую гонку в качестве нового потенциального кандидата от Демократической партии включилась вице-президент Камала Харрис.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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